ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Осенние полевые работы в Свердловской области идут в плановом режиме. Как рассказал министр АПК и продовольствия Дмитрий Дегтярёв, на сегодняшний день в регионе убрано 40% зерновых культур от плана.

"Урожайность по всем культурам в этом году выше, чем в прошлом. Немного ниже темпы уборки из-за переменчивой погоды, но в целом мы находимся в плановых показателях. Все хозяйства нацелены на полное и качественное завершение уборочной кампании, поэтому техника всегда готова выходить в поля - и днём, и ночью. Главное, чтобы погода позволила не сбавлять темпы полевых работ", - заявил министр.

Также в Свердловской области началась массовая уборка картофеля. На сегодняшний день убрано 22% культуры от плана. Урожайность выше прошлогодней на 29 центнеров и составляет 182 центнера с гектара.