ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов считает аморальным предложение Президента Чехии Милоша Земана о выплате Россией компенсаций Украине за Крым. Об этом Аксёнов сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Он отметил, что по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованным на сайте организации, 90% россиян не поддерживают предложение Президента Чехии Милоша Земана о выплате Россией компенсаций Киеву за Крым деньгами или энергоносителями. По мнению Аксёнова, результаты опроса свидетельствуют, что патриотический "крымский консенсус", сформировавшийся в марте 2014 года, является определяющим в российском обществе. "А влияние так называемой "пятой колонны" на общественное мнение ничтожно мало. Так же, как и влияние санкций, с помощью которых Запад надеялся изменить настроения людей и оказать давление на власть. Русские Родиной не торгуют. Воссоединение Крыма с Россией – это символ восстановления справедливости. А на справедливую политику в нашей стране всегда есть общественный запрос, это очень важно для нашего народа", – написал Глава Крыма.

Также Аксёнов обратил внимание на ещё один момент: процент поддержки идеи о "компенсации" за Крым выше среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. В связи с этим он отметил необходимость более активно, в максимально понятной и доступной форме доносить до молодёжи информацию о событиях Крымской весны, об историческом и политическом контексте этих событий. В частности, надо показывать моральную безупречность позиции России, в том числе на примере молодых крымчан, "которые защищали Крым от бандеровского беспредела, отстаивали право жителей полуострова на свободный выбор".

Кроме того, он подчеркнул, что считает предложение Президента Чехии о компенсациях аморальным. "Свобода крымчан оплачена 23 годами украинского безвременья и жизнями тех, кто погиб в результате действий экстремистов во время митинга 26 февраля 2014 года у здания Верховного Совета республики", – заключил Аксёнов.