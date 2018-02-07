ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Фракция "Единой России" в Государственной Думе поддержит пакет законопроектов, предполагающий продление амнистии капиталов до 28 февраля 2019 года. Об этом заявил руководитель фракции, заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов в преддверии пленарного заседания.

Неверов напомнил, что в 2016 году прошёл первый этап амнистии капиталов. "Вы знаете, что задекларировано 7200 деклараций, и самое важное, что никто, кто вошёл в этот процесс, не был подвергнут никаким преследованиям, не было никаких попыток раскрыть тайну подачи этих деклараций. Бизнес в это поверил, и государство это доверие оправдало. В этой связи бизнес обратился к президенту с просьбой продлить срок амнистии капиталов. Депутаты Государственной Думы предлагают соответствующие поправки в Налоговый и Уголовный кодекс", – отметил парламентарий.

Зампред Госдумы обратил внимание на то, что условия второго этапа амнистии капитала практически не отличаются от первого, но пакет законопроектов содержит "очень важное нововведение: воспользоваться амнистией смогут не только те, кто сегодня имеет бизнес, но и те, кто его уже закрыл". "Это десятки тысяч компаний, которые работали за рубежом, и именно с принятием этих поправок они смогут выйти на амнистию своего капитала. И что очень важно – никакие налоги они за это платить не будут", – пояснил Неверов.

По словам вице-спикера Госдумы, в рамках обсуждения этих законопроектов будет затронута и тема социально-экономического развития России.

"Мы рассчитываем, что средства, которые придут в страну в результате амнистии капиталов, будут направлены на развитие экономики страны. После обсуждения этих законопроектов, уже в рамках "правительственного часа" с министром экономического развития Максимом Орешкиным мы, конечно, будем говорить и о развитии предпринимательского сектора. У нас есть вопросы из регионов, в частности, вопрос от предпринимателей Санкт-Петербурга о том, как сегодня рост экономики отразится на развитии предпринимательства. Есть ли какие-то угрозы в ближайшей перспективе для малого бизнеса, для предпринимательского сектора. Эти темы мы затронем и в рамках обсуждения этих законопроектов, и в рамках "правительственного часа", – заключил Неверов.