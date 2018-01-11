Минсельхоз Крыма не ожидает роста цен на продукцию в Крыму
11.01.2018, 13:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Рост цен на продукцию в Крыму не прогнозируется. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин. По его словам, рекордные показатели сбора урожая пшеницы, производства мяса и молока по итогам 2017 года – большая победа крымских сельхозтоваропроизводителей.
Благодаря слаженной и конструктивной работе сельских тружеников, полуостров очень серьезно продвинулся в решении одной из глобальных проблем, с которой столкнулся после Референдума 2014 года: недостаточной обеспеченностью собственными продуктами питания. На сегодня внутренняя потребность жителей полуострова в кондитерских изделиях, безалкогольной продукции, яйцах, свинине, овощах, пшеничной муке и продовольственной пшенице обеспечена полностью.
«По показателям роста производства животноводства, растениеводства, виноградарства и садоводства 2017 года, цены на продукты в Крыму останутся стабильными в 2018 году. Крым полностью обеспечен собственной птицей и готов начать реализацию мяса птицы на материковую Россию. Ранее для Крыма это казалось невозможным. Так как еще совсем недавно полуостров был обеспечен мясом птицы на 70-80%. Сегодня уже начинает работать азиатский рынок. Наша птица поставляется в Казахстан. Активно подписываются контракты с крупнейшими крымскими производителями на вывоз свинины на материковую часть России. Сегодня крымские фермеры имеют хорошую поддержку для того, чтобы развивать свои собственные хозяйства. А это оказывает позитивное воздействие на закупку племенного производства нашего животноводства. От 70 до 80% молока Крыму дают именно малые формы собственности», - подчеркнул Андрей Рюмшин.
Также глава ведомства добавил, что министерство будет продолжать поддерживать и давать возможность развиваться активным и работоспособным сельскохозяйственникам. Что касается крупных предприятий, то они работают стабильно и перспективно. Сегодня курс развития сельского хозяйства направлен на легализацию деятельности крымских сельхозпроизводителей.
Так, Крым – это сады и виноградники. В 2017 году они занимали территорию в 1300 гектаров. Это большой прогресс для сельскохозяйственной отрасли Крыма. В 2018 году планируется значительное увеличение площади посадок.
Благодаря слаженной и конструктивной работе сельских тружеников, полуостров очень серьезно продвинулся в решении одной из глобальных проблем, с которой столкнулся после Референдума 2014 года: недостаточной обеспеченностью собственными продуктами питания. На сегодня внутренняя потребность жителей полуострова в кондитерских изделиях, безалкогольной продукции, яйцах, свинине, овощах, пшеничной муке и продовольственной пшенице обеспечена полностью.
«По показателям роста производства животноводства, растениеводства, виноградарства и садоводства 2017 года, цены на продукты в Крыму останутся стабильными в 2018 году. Крым полностью обеспечен собственной птицей и готов начать реализацию мяса птицы на материковую Россию. Ранее для Крыма это казалось невозможным. Так как еще совсем недавно полуостров был обеспечен мясом птицы на 70-80%. Сегодня уже начинает работать азиатский рынок. Наша птица поставляется в Казахстан. Активно подписываются контракты с крупнейшими крымскими производителями на вывоз свинины на материковую часть России. Сегодня крымские фермеры имеют хорошую поддержку для того, чтобы развивать свои собственные хозяйства. А это оказывает позитивное воздействие на закупку племенного производства нашего животноводства. От 70 до 80% молока Крыму дают именно малые формы собственности», - подчеркнул Андрей Рюмшин.
Также глава ведомства добавил, что министерство будет продолжать поддерживать и давать возможность развиваться активным и работоспособным сельскохозяйственникам. Что касается крупных предприятий, то они работают стабильно и перспективно. Сегодня курс развития сельского хозяйства направлен на легализацию деятельности крымских сельхозпроизводителей.
Так, Крым – это сады и виноградники. В 2017 году они занимали территорию в 1300 гектаров. Это большой прогресс для сельскохозяйственной отрасли Крыма. В 2018 году планируется значительное увеличение площади посадок.
Источник: http://msh.rk.gov.ru