Андрей Воробьёв открыл движение по новой дороге между комплексами аэропорта Шереметьево
23.09.2017, 20:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв принял участие в открытии движения по участку новой дороги, связывающей аэровокзальные комплексы Шереметьево-1 и Шереметьево-2 в Химках.
Движение открылось на участке автомобильной дороги от пересечения Старошереметьевского шоссе и улицы Ленина до съезда на Международное шоссе. Объект связывает между собой аэровокзальные комплексы "Шереметьево-1" и "Шереметьево-2" на территории городского округа Химки, поясняется в материале.
"Старошереметьевская трасса всем хорошо известна, она связывает два терминала крупнейшего в нашей стране аэропорта Шереметьево и долгое время была очень узкой и неудобной, здесь происходили чудовищные недоразумения, невозможно было попасть, вовремя успеть на самолёт", – приводятся в сообщении слова Воробьёва.
Он добавил, что в рамках реализации президентской программы развития Московского транспортного узла регион по федеральной программе получил более 2 миллиардов рублей, и строители смогли достойно и в срок закончить строительство данной дороги.
"Сегодня долгожданное открытие, я хотел бы поблагодарить руководство компании, строителей, которые здесь добросовестно работали, мы за этим могли наблюдать, когда приезжали и уезжали из аэропорта. Всем большое спасибо, надеюсь, эти изменения оценят жители", – отметил губернатор.
Реконструкция автодороги ведётся в рамках государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" с целью улучшения транспортной ситуации в районе аэропорта "Шереметьево".
Как сообщил журналистам в субботу министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков, чьи слова приводятся в материале, договор на строительство и реконструкцию данного отрезка Старошереметьевского шоссе был заключён в феврале 2016 года. Реально к строительству приступили в июле прошлого года, теперь завершился первый этап строительства.
"Общая протяжённость реконструкции 7,2 километра, сегодня открыли 4,3 километра. До конца октября окончим полностью оба этапа. Дорога будет общей протяжённостью с учётом подходов и всех кольцевых развязок более 7 километров, будет четыре надземных пешеходных перехода", – сказал Тресков.
Он подчеркнул, что в 2018 году запланировано строительство кольцевой развязки на данной территории, которая позволит сделать более удобную парковку у строящегося терминала. В настоящее время вблизи строящихся терминалов делают дороги, которые помогут упростить движение для водителей в Шереметьевском узле.
"В рамках первого этапа была проведена реконструкция дороги, вместо двух полос стал четыре полосы. Очень комфортная и удобная дорога, которая снимет все проблемы с пробками и свяжет Шереметьевское шоссе с нашим путепроводом в Долгопрудном, будет очень удобно ездить. В общей сложности сегодня потрачено 2,5 миллиарда рублей, но это не конец, нам предстоит построить дополнительную развязку стоимостью 1,2 миллиарда рублей", – заключил министр.
Движение открылось на участке автомобильной дороги от пересечения Старошереметьевского шоссе и улицы Ленина до съезда на Международное шоссе. Объект связывает между собой аэровокзальные комплексы "Шереметьево-1" и "Шереметьево-2" на территории городского округа Химки, поясняется в материале.
"Старошереметьевская трасса всем хорошо известна, она связывает два терминала крупнейшего в нашей стране аэропорта Шереметьево и долгое время была очень узкой и неудобной, здесь происходили чудовищные недоразумения, невозможно было попасть, вовремя успеть на самолёт", – приводятся в сообщении слова Воробьёва.
Он добавил, что в рамках реализации президентской программы развития Московского транспортного узла регион по федеральной программе получил более 2 миллиардов рублей, и строители смогли достойно и в срок закончить строительство данной дороги.
"Сегодня долгожданное открытие, я хотел бы поблагодарить руководство компании, строителей, которые здесь добросовестно работали, мы за этим могли наблюдать, когда приезжали и уезжали из аэропорта. Всем большое спасибо, надеюсь, эти изменения оценят жители", – отметил губернатор.
Реконструкция автодороги ведётся в рамках государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" с целью улучшения транспортной ситуации в районе аэропорта "Шереметьево".
Как сообщил журналистам в субботу министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков, чьи слова приводятся в материале, договор на строительство и реконструкцию данного отрезка Старошереметьевского шоссе был заключён в феврале 2016 года. Реально к строительству приступили в июле прошлого года, теперь завершился первый этап строительства.
"Общая протяжённость реконструкции 7,2 километра, сегодня открыли 4,3 километра. До конца октября окончим полностью оба этапа. Дорога будет общей протяжённостью с учётом подходов и всех кольцевых развязок более 7 километров, будет четыре надземных пешеходных перехода", – сказал Тресков.
Он подчеркнул, что в 2018 году запланировано строительство кольцевой развязки на данной территории, которая позволит сделать более удобную парковку у строящегося терминала. В настоящее время вблизи строящихся терминалов делают дороги, которые помогут упростить движение для водителей в Шереметьевском узле.
"В рамках первого этапа была проведена реконструкция дороги, вместо двух полос стал четыре полосы. Очень комфортная и удобная дорога, которая снимет все проблемы с пробками и свяжет Шереметьевское шоссе с нашим путепроводом в Долгопрудном, будет очень удобно ездить. В общей сложности сегодня потрачено 2,5 миллиарда рублей, но это не конец, нам предстоит построить дополнительную развязку стоимостью 1,2 миллиарда рублей", – заключил министр.
Источник: Правительство Московской области