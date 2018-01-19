ОРЕАНДА-НОВОСТИ Синоптики сделали уточненный прогноз: морозы будут сильнее, чем ожидалось. В Новосибирскую область идет аномальный холод. Экстремальные морозы минус 40 градусов и ниже ожидаются с 20 по 24 января. МЧС предупреждает об опасности находиться на морозе долгое время и просит не выходить из дома, если у вас нет срочных дел, а также не выезжать за пределы населенных пунктов.



Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных нарушением работы транспорта, коммунальных служб, авариями на системах топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и газоснабжения, ростом количества пожаров и случаев обморожения людей.



Во избежание переохлаждения или обморожения, необходимо позаботиться о теплой и удобной одежде и обуви. В морозы особое внимание требуется за детьми и престарелыми родственниками, они больше всего подвержены переохлаждению. У людей старшего возраста в результате некоторых болезней терморегуляция может быть нарушена, а у детей эта функция организма еще несовершенна. Лучше всего вообще не покидать пределов теплых помещений без какой-либо необходимости.



При обморожении нужно немедленно обратиться в ближайшее медицинское учреждение, где окажут квалифицированную помощь. Согревание должно происходить постепенно, следует укутаться в теплую одежду и выпить теплого чая. Растирать варежкой или снегом обмороженные части тела ни в коем случае нельзя – через микротрещины можно занести инфекцию.



Автомобилистам следует воздержаться от дальних поездок, а особенно от поездок в область. Лучше воспользоваться общественным городским и междугородним транспортом.



Если на трассе замерз или застрял автомобиль, то действия спасателей в первую очередь будут направлены на спасение жизни и здоровья людей, доставку водителей и пассажиров до ближайшего населенного пункта, пункта обогрева, в зависимости от ситуации.



Необходимо грамотно эксплуатировать электронагревательные приборы, печное и газовое оборудование, быть предельно осторожным с огнем. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и включенные обогреватели, не позволяйте детям растапливать огонь в печи или присматривать за ней.