Антон Силуанов: Будут приняты срочные меры по недопущению аварий на производственных объектах АЛРОСА
23.09.2017, 14:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Одними из ключевых вопросов прошедшего заседания Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" стали последствия аварии на руднике "Мир", - сообщил ЯСИА министр финансов РФ Антон Силуанов сразу по завершению прошедшего в Мирном заседания высшего руководящего органа алмазной компании.
При этом он подчеркнул, что окончательных выводов комиссия по расследованию причин случившегося ещё не приняла.
"Тем не менее, были рассмотрены вопросы по принятию срочных мер по недопущению подобных происшествий на производственных объектах компании", - заявил Антон Силуанов.
Вторым важнейшим вопросом стало дальнейшее трудоустройство работников рудника "Мир". "Для этого будут задействованы внутренние ресурсы компании. Кроме того, мы попросили содействия у руководства республики", - уточнил глава Набсовета.
В свою очередь президент АЛРОСА Сергей Иванов добавил, что будет создан отдельный комитет, который будет заниматься только вопросами промышленной безопасности и охраны труда. "Также будет пересмотрена система мотивации руководства компании и структурных подразделений по этой части", - заявил он.
При этом он подчеркнул, что окончательных выводов комиссия по расследованию причин случившегося ещё не приняла.
"Тем не менее, были рассмотрены вопросы по принятию срочных мер по недопущению подобных происшествий на производственных объектах компании", - заявил Антон Силуанов.
Вторым важнейшим вопросом стало дальнейшее трудоустройство работников рудника "Мир". "Для этого будут задействованы внутренние ресурсы компании. Кроме того, мы попросили содействия у руководства республики", - уточнил глава Набсовета.
В свою очередь президент АЛРОСА Сергей Иванов добавил, что будет создан отдельный комитет, который будет заниматься только вопросами промышленной безопасности и охраны труда. "Также будет пересмотрена система мотивации руководства компании и структурных подразделений по этой части", - заявил он.
Источник: Правительство Республики Саха (Якутия)