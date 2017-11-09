ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По информации МЧС России, 8 ноября 2017 года около 17:00 в районе населённого пункта Деболовское Ярославской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля и экскурсионного автобуса, перевозившего детей-туристов из Екатеринбурга, следовавших по маршруту Москва – Ярославль.

В салоне автобуса находились 38 детей в возрасте от 14 до 16 лет и 5 взрослых (сопровождающих).

В результате ДТП 15 детей получили травмы легкой степени тяжести и были доставлены с места происшествия в местную больницу. В настоящий момент их жизни ничего не угрожает, однако специалистами было принято решение оставить их в медучреждении как минимум до утра 9 ноября.

Водителю автобуса потребовалась госпитализация, в настоящий момент его состояние оценивается как тяжёлое. Остальные туристы продолжили следование по экскурсионному маршруту и были размещены в гостинице Ярославля в соответствии с программой тура.

По предварительной информации, авария произошла по вине водителя грузовика. В настоящий момент детали произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.