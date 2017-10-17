ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В социальных сетях к Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратились граждане с просьбой разобраться с ситуацией, касающейся привлечения к уголовной ответственности сотрудников полиции, охраняющих их законные права и интересы. Общественный резонанс вызвали также публикации и сюжеты в СМИ по этой теме.

Речь идёт о двух случаях. В частности, в октябре текущего года сотрудник полиции пресекал действия мужчины, находившегося в состоянии алкогольного опьянения и совершавшего административное правонарушение на территории Восточного административного округа столицы. При этом действия самого полицейского были квалифицированы следователями одного из подразделений ГСУ СК России по г.Москве по статье Уголовного кодекса РФ о превышении должностных полномочий, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второе аналогичное уголовное дело уже рассматривается в суде.

Александр Бастрыкин поручил подразделению центрального аппарата незамедлительно истребовать материалы уголовных дел, тщательно изучить их, проверить законность принятых процессуальных решений, в частности, о привлечении сотрудников полиции к уголовной ответственности.