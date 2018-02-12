ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Следственного комитета Российской Федерации в полевых условиях провёл совещание со следственно-оперативной группой, работающей на месте крушения самолета Ан-148 в Московской области. Александр Бастрыкин заслушал отчёт о неотложных следственных действиях, которые уже удалось реализовать следователям и криминалистам за первые часы, прошедшие после трагедии.Ему доложено, что к настоящему моменту в результате проведенных мероприятий установлена точка соприкосновения самолёта с землёй. Председатель СК России поручил в первоочередном порядке провести тщательный осмотр этого места с применением криминалистической техники. По его словам, именно сейчас, не теряя ни минуты, крайне важно тщательнейшим образом всё это исследовать, изымая и фиксируя все следы. Учитывая обширную территорию, которую предстоит осмотреть, это, конечно, займёт не одни сутки, но работа будет продолжаться в непрерывном режиме, пока не будет полностью завершён осмотр. Сейчас в нём задействованы порядка 100 следователей и криминалистов Следственного комитета РФ из числа сотрудников центрального аппарата СКР и Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Александр Бастрыкин также поставил перед подчинёнными задачу в максимально сжатые сроки провести необходимые генетические и экспертные исследования, чтобы родственники в скором времени могли получить тела погибших.

Кроме того, в ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы для изучения содержимого бортовых самописцев.