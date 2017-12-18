Более 120 километров дорог построили в Москве с начала года
18.12.2017, 15:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Более 120 километров дорог и около 30 транспортных объектов построили в столице с начала года, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Строительство транспортной инфраструктуры и дорог остаётся одним из приоритетов нашей работы. В этом году уже построено свыше 120 километров дорог, порядка 30 сложных транспортных сооружений и, что не менее важно, более 30 пешеходных переходов", - сказал он.
Темпы дорожного строительства сохранятся и в ближайшие три года. За это время планируется сдать в эксплуатацию более 300 километров дорог, среди которых Северо-Западная и Северо-Восточная хорды, а также Южная рокада.
"Кроме этого, мы планируем начать строительство целого ряда важных дорожных связок и соединений между районами. Это будут не очень крупные трассы, скорее поперечные дороги, разгружающие вылетные магистрали и кольцевые города. Для жизни мегаполиса они не менее важны", - добавил заммэра.
Возможно будут реконструированы и отдельные участки Московской кольцевой автодороги.
"Строительство транспортной инфраструктуры и дорог остаётся одним из приоритетов нашей работы. В этом году уже построено свыше 120 километров дорог, порядка 30 сложных транспортных сооружений и, что не менее важно, более 30 пешеходных переходов", - сказал он.
Темпы дорожного строительства сохранятся и в ближайшие три года. За это время планируется сдать в эксплуатацию более 300 километров дорог, среди которых Северо-Западная и Северо-Восточная хорды, а также Южная рокада.
"Кроме этого, мы планируем начать строительство целого ряда важных дорожных связок и соединений между районами. Это будут не очень крупные трассы, скорее поперечные дороги, разгружающие вылетные магистрали и кольцевые города. Для жизни мегаполиса они не менее важны", - добавил заммэра.
Возможно будут реконструированы и отдельные участки Московской кольцевой автодороги.