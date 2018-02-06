Более 15 млн руб. поступили в бюджет Перми за снос зеленых насаждений в 2017 году
06.02.2018, 12:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Управление по экологии и природопользованию напоминает, что незаконный снос деревьев и кустарников является уголовным преступлением и влечет за собой серьезные денежные штрафы.
Как сообщили в городском управлении по экологии и природопользованию, в 2017 году в органы внутренних дел направлено более 40 заявлений о незаконной вырубке зеленых насаждений. По некоторым делам уже вынесены судебные приговоры о возмещении причиненного ущерба.
Так, вырубка четырех кленов на улице Генерала Ватутина обошлась нарушителю в сумму более 240 тысяч рублей, а четыре березы на улице 4-я Заозерская «стоили» свыше 340 тысяч рублей. Ущерб за снесенные вблизи садоводческого кооператива возле Левшинского участкового лесничества 18 тополей превысил сумму в 1,2 миллиона рублей.
- Все средства, поступившие в бюджет города за незаконный снос зеленых насаждений, будут направлены на восстановительные посадки, - рассказывает Андрей Зеленин, начальник отдела охраны зеленых насаждений управления по экологии и природопользованию администрации города Перми.
Специалисты управления напоминают, что любой снос зеленых насаждений на муниципальной земле обязательно должен быть согласован. В случае сноса здоровых деревьев будет определен размер восстановительной стоимости, если речь идет об угрожающих и аварийных деревьях, будут назначены компенсационные посадки.
В 2017 году за снос зеленых насаждений в бюджет Перми поступило более 15 млн рублей. Часть из них пойдет на посадку деревьев в 2018 году, остальное будет использовано на озеленение в последующие годы.
Как сообщили в городском управлении по экологии и природопользованию, в 2017 году в органы внутренних дел направлено более 40 заявлений о незаконной вырубке зеленых насаждений. По некоторым делам уже вынесены судебные приговоры о возмещении причиненного ущерба.
Так, вырубка четырех кленов на улице Генерала Ватутина обошлась нарушителю в сумму более 240 тысяч рублей, а четыре березы на улице 4-я Заозерская «стоили» свыше 340 тысяч рублей. Ущерб за снесенные вблизи садоводческого кооператива возле Левшинского участкового лесничества 18 тополей превысил сумму в 1,2 миллиона рублей.
- Все средства, поступившие в бюджет города за незаконный снос зеленых насаждений, будут направлены на восстановительные посадки, - рассказывает Андрей Зеленин, начальник отдела охраны зеленых насаждений управления по экологии и природопользованию администрации города Перми.
Специалисты управления напоминают, что любой снос зеленых насаждений на муниципальной земле обязательно должен быть согласован. В случае сноса здоровых деревьев будет определен размер восстановительной стоимости, если речь идет об угрожающих и аварийных деревьях, будут назначены компенсационные посадки.
В 2017 году за снос зеленых насаждений в бюджет Перми поступило более 15 млн рублей. Часть из них пойдет на посадку деревьев в 2018 году, остальное будет использовано на озеленение в последующие годы.
Источник: http://www.gorodperm.ru