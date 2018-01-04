ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2014 году по инициативе Президента Российской Федерации возрождён Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО).

К настоящему времени на официальном портале комплекса ГТО зарегистрировано 7,5 млн человек, из них 2,3 млн приступили к тестированию, а более 1 миллиона выполнили нормативы ГТО.

Создано свыше 2500 центров и мест тестирования ГТО, работающих по принципу "шаговой доступности" по месту жительства и учёбы населения. Специалисты этих учреждений проводят консультационную и подготовительную работу, а также осуществляют судейство по нормативам испытаний комплекса ГТО для всех желающих в возрасте от 6 до 70 лет и старше.

С января 2018 года в соответствии с приказом Минспорта России вступает в силу новая редакция государственных требований комплекса ГТО на 2018-2021 годы.

Впервые в мире создана и апробирована методика тестирования ГТО, оценивающая уровень физической подготовленности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по здоровью. Специальные испытания разработаны для каждой категории из групп инвалидов: с нарушениями зрения, слуха, ослабленным интеллектом и поражением опорно-двигательного аппарата.

Внедрение комплекса ГТО для лиц с ограниченными возможностями по здоровью начнется с января 2019 года. В настоящее время идёт процесс формирования нормативно-правовой базы его реализации.

В целях популяризации комплекса ГТО в 2017 году проведены соответствующие зимний и летний фестивали.

Всего с участием послов ГТО, в числе которых олимпийские чемпионы и выдающиеся спортсмены, в 2017 году проведено более 110 мероприятий.