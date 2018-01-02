Более 260 массовых физкультурных мероприятий проведено Минспортом России в 2017 году
02.01.2018, 13:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2017 году Министерством спорта Российской Федерации проведено 266 физкультурных мероприятий, в том числе 139 для детей и учащейся молодёжи, 103 для лиц среднего и старшего возраста и 24 среди инвалидов.
Ключевыми из них стали Всероссийские спортивные соревнования школьников "Президентские состязания" и "Президентские спортивные игры"; Всероссийская спартакиада среди трудящихся; Спартакиада пенсионеров России; Всероссийские зимние сельские спортивные игры; всероссийские массовые старты "Лыжня России", "Кросс нации", "Оранжевый мяч", "Российский Азимут", "Всероссийский день ходьбы", "День самбо", "Оздоровительный спорт – в каждую семью" и День физкультурника, проводимый под девизом "За здоровьем в парки и на спортплощадки!".
Следует также отметить проведение международных физкультурных мероприятий как, например, Мировые корпоративные игры, Международный фестиваль школьного спорта среди государств-участников Содружества Независимых Государств, Спартакиада Союзного Государства и Международные парламентские игры.
В целях активизации работы по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта Минспортом России совместно с региональными органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта организованы пропагандистские акции "Я выбираю спорт!", "Зарядка с чемпионом", "Лучший урок письма" в номинации "Я выбираю спорт!".
По итогам Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в субъектах Российской Федерации в 2017 году первое место в рейтинге занял Краснодарский край, второе – Республика Татарстан, третье – город Санкт-Петербург.
Ключевыми из них стали Всероссийские спортивные соревнования школьников "Президентские состязания" и "Президентские спортивные игры"; Всероссийская спартакиада среди трудящихся; Спартакиада пенсионеров России; Всероссийские зимние сельские спортивные игры; всероссийские массовые старты "Лыжня России", "Кросс нации", "Оранжевый мяч", "Российский Азимут", "Всероссийский день ходьбы", "День самбо", "Оздоровительный спорт – в каждую семью" и День физкультурника, проводимый под девизом "За здоровьем в парки и на спортплощадки!".
Следует также отметить проведение международных физкультурных мероприятий как, например, Мировые корпоративные игры, Международный фестиваль школьного спорта среди государств-участников Содружества Независимых Государств, Спартакиада Союзного Государства и Международные парламентские игры.
В целях активизации работы по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта Минспортом России совместно с региональными органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта организованы пропагандистские акции "Я выбираю спорт!", "Зарядка с чемпионом", "Лучший урок письма" в номинации "Я выбираю спорт!".
По итогам Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в субъектах Российской Федерации в 2017 году первое место в рейтинге занял Краснодарский край, второе – Республика Татарстан, третье – город Санкт-Петербург.
Источник: Министерство спорта Российской Федерации