Более 28 тысяч жителей Подмосковья выполнили нормативы ГТО в 2017 году
03.01.2018, 15:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Результаты внедрения комплекса "Готов к труду и обороне" в Подмосковье – одни из лучших в стране: в 2017 году регион занял первое место по количеству жителей, зарегистрированных на официальном сайте ГТО, нормативы комплекса выполнили более 28 тысяч жителей области, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры Московской области.
Как отмечается в материале, за 2017 год в Московской области состоялась проверка 70 центров тестирования. Одним из итогов работы стало подключение всех центров к автоматизированной информационной системе "Готов к труду и обороне" (АИС ГТО) через программу VipNET. Эта система обеспечивает доступ в личный кабинет и самостоятельно определяет результаты тестирования, присвоив знак. Кроме того, она экономит время при регистрации, самостоятельно определяя статистику и аналитику.
"В этом году интерес жителей региона к комплексу ГТО показал уверенный скачок – Московская область заняла первое место по количеству жителей, зарегистрированных на официальном сайте gto.ru. За 2017 год нормативы ГТО выполнили более 28 тысяч жителей, среди которых почти половина заработала золотой знак, более 9 тысяч – серебряный и более 6 тысяч – бронзовый. Также впервые участие в апробации испытаний приняли более 200 жителей с ограниченными возможностями здоровья", – говорится в сообщении.
Согласно официальному рейтингу, Щёлковский район, Егорьевский округ и Серебряные пруды заняли лидирующие позиции по выполнению комплекса ГТО. А в десятке оказались Можайский и Дмитровский районы, Подольск, Ивантеевка, Звенигород, Ступино и Луховицы.
"Мы активно внедряем новые технологии в региональные центры тестирования. В этом году мы добились серьёзных результатов – щёлковский универсальный спортивный комплекс "Подмосковье" стал первым победителем в истории Национальной премии. На базе этого спортивного объекта заработал один из первых центров тестирования ГТО в регионе. Показатели активности и, что самое важное, результатов выполнения нормативов комплекса ГТО в регионе растут. В этом году число жителей, выполнивших нормативы на золотой знак отличия, увеличилось почти в два раза в сравнении с прошлым годом. Кроме того, Московская область стала регионом – лидером по количеству жителей, зарегистрированных на официальном сайте. В 2018 году мы будем продолжать подготовку центров тестирования к работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья и работу по апробации нормативов комплекса ГТО", – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, его словами заключается пресс-релиз.
Как отмечается в материале, за 2017 год в Московской области состоялась проверка 70 центров тестирования. Одним из итогов работы стало подключение всех центров к автоматизированной информационной системе "Готов к труду и обороне" (АИС ГТО) через программу VipNET. Эта система обеспечивает доступ в личный кабинет и самостоятельно определяет результаты тестирования, присвоив знак. Кроме того, она экономит время при регистрации, самостоятельно определяя статистику и аналитику.
"В этом году интерес жителей региона к комплексу ГТО показал уверенный скачок – Московская область заняла первое место по количеству жителей, зарегистрированных на официальном сайте gto.ru. За 2017 год нормативы ГТО выполнили более 28 тысяч жителей, среди которых почти половина заработала золотой знак, более 9 тысяч – серебряный и более 6 тысяч – бронзовый. Также впервые участие в апробации испытаний приняли более 200 жителей с ограниченными возможностями здоровья", – говорится в сообщении.
Согласно официальному рейтингу, Щёлковский район, Егорьевский округ и Серебряные пруды заняли лидирующие позиции по выполнению комплекса ГТО. А в десятке оказались Можайский и Дмитровский районы, Подольск, Ивантеевка, Звенигород, Ступино и Луховицы.
"Мы активно внедряем новые технологии в региональные центры тестирования. В этом году мы добились серьёзных результатов – щёлковский универсальный спортивный комплекс "Подмосковье" стал первым победителем в истории Национальной премии. На базе этого спортивного объекта заработал один из первых центров тестирования ГТО в регионе. Показатели активности и, что самое важное, результатов выполнения нормативов комплекса ГТО в регионе растут. В этом году число жителей, выполнивших нормативы на золотой знак отличия, увеличилось почти в два раза в сравнении с прошлым годом. Кроме того, Московская область стала регионом – лидером по количеству жителей, зарегистрированных на официальном сайте. В 2018 году мы будем продолжать подготовку центров тестирования к работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья и работу по апробации нормативов комплекса ГТО", – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, его словами заключается пресс-релиз.
Источник: Правительство Московской области