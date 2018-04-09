09.04.2018, 22:35
Более 3500 тысяч человек задействованы в ликвидации последствий паводков на территории Российской Федерации
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Весеннее половодье развивается в соответствии с прогнозом. На территории республик Хакасия, Мордовия и Башкортостан, Саратовской, Нижегородской, Оренбургской, Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Рязанской, Липецкой, Орловской, Тульской, Белгородской, Смоленской, Курской и Тамбовская областей, Алтайского края в результате интенсивного таяния снега и стока талых вод в русла рек произошёл подъём уровня воды.
Организована работа оперативных штабов и групп МЧС России во взаимодействии с органами местного самоуправления.
Остаются подтопленными 86 населённых пунктов, 510 жилых домов, 93 низководных моста и 14 участков автодорог. В то же время за сутки освободились от воды 27 населённых пунктов и 186 жилых домов.
Отселены 459 человек, в том числе 105 детей, из них в пунктах временного размещения находится 61 человек, в том числе 26 детей, остальные убыли к родственникам и знакомым. С людьми работают социальные, медицинские и другие службы. Граждане обеспечены горячим питанием, в том числе детским, бутилированной питьевой водой, предметами первой необходимости.
В результате подтопления мостов и участков автодорог оказались отрезанными 20 населённых пунктов в Республике Мордовия, Воронежской, Тамбовской, Тульской, Нижегородской и Рязанской областях, к которым организованы 13 лодочных переправ. Тем самым, жизнедеятельность населения не нарушена.
Спасатели активно помогают людям, оказавшимся в зоне паводка. Проводятся подворовые обходы, откачка воды, обеспечение продуктами, оказывается медицинской помощь.
Сотрудники Роспотребнадзора регулярно берут анализ проб питьевой воды.
На гидропостах и гидротехнических сооружениях круглосуточно дежурят специалисты. Кроме того, проводится непрерывный космический мониторинг, моделирование развития обстановки с учётом приближённых населённых пунктов и рельефа местности, активно применяются беспилотные авиационные системы.
Организованы мероприятия по информированию населения, выполняется комплекс превентивных работ по уменьшению рисков подтоплений с учётом прогноза погодных условий.
Группировка сил и средств, привлечённая к ликвидации последствий подтопления, составляет более 3500 человек и 1200 единиц техники, в том числе 139 плавсредств, из них от МЧС России - свыше 1600 человек и 400 единиц техники, в том числе 99 плавсредств.
Организована работа оперативных штабов и групп МЧС России во взаимодействии с органами местного самоуправления.
Остаются подтопленными 86 населённых пунктов, 510 жилых домов, 93 низководных моста и 14 участков автодорог. В то же время за сутки освободились от воды 27 населённых пунктов и 186 жилых домов.
Отселены 459 человек, в том числе 105 детей, из них в пунктах временного размещения находится 61 человек, в том числе 26 детей, остальные убыли к родственникам и знакомым. С людьми работают социальные, медицинские и другие службы. Граждане обеспечены горячим питанием, в том числе детским, бутилированной питьевой водой, предметами первой необходимости.
В результате подтопления мостов и участков автодорог оказались отрезанными 20 населённых пунктов в Республике Мордовия, Воронежской, Тамбовской, Тульской, Нижегородской и Рязанской областях, к которым организованы 13 лодочных переправ. Тем самым, жизнедеятельность населения не нарушена.
Спасатели активно помогают людям, оказавшимся в зоне паводка. Проводятся подворовые обходы, откачка воды, обеспечение продуктами, оказывается медицинской помощь.
Сотрудники Роспотребнадзора регулярно берут анализ проб питьевой воды.
На гидропостах и гидротехнических сооружениях круглосуточно дежурят специалисты. Кроме того, проводится непрерывный космический мониторинг, моделирование развития обстановки с учётом приближённых населённых пунктов и рельефа местности, активно применяются беспилотные авиационные системы.
Организованы мероприятия по информированию населения, выполняется комплекс превентивных работ по уменьшению рисков подтоплений с учётом прогноза погодных условий.
Группировка сил и средств, привлечённая к ликвидации последствий подтопления, составляет более 3500 человек и 1200 единиц техники, в том числе 139 плавсредств, из них от МЧС России - свыше 1600 человек и 400 единиц техники, в том числе 99 плавсредств.
Источник: МЧС РФ