Более 70 процентов москвичей пользуются общественным транспортом
22.09.2017, 18:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В прошлом году пассажиропоток общественного транспорта в России составил 18,7 миллиарда человек. "Это означает, что в среднем за год каждый житель России примерно 130 раз воспользовался этими услугами", - сказал Президент России Владимир Путин на заседании Президиума Государственного совета, которое посвятили комплексному развитию пассажирских перевозок. В мероприятии принял участие Мэр Москвы Сергей Собянин.
Миллионы людей проводят значительную часть жизни в поездках на общественном транспорте - автобусах, троллейбусах, метро. Сергей Собянин отметил: "Количество пассажиров общественного транспорта с каждым годом не падает, как было в предыдущие годы, а растёт. И сегодня уже более 70 процентов москвичей передвигаются с помощью общественного транспорта".
По его словам, без современного транспорта развитие города невозможно. "Поэтому основные инвестиционные вложения Москвы - именно в транспортную инфраструктуру. Речь идёт о метрополитене, пригородных железнодорожных перевозках, которые мы развиваем совместно с "РЖД" и коллегами из Московской области, обновление подвижного состава", - добавил Сергей Собянин.
В столице также развивается сфера таксомоторных перевозок. За последние годы количество легальных такси в городе увеличилось в восемь раз. "Только в Москве работают около 100 тысяч таксистов, и этот процесс в настоящее время, можно сказать, стабилизировался, и полностью урегулированы требования к таксистам и по цвету, и по качественным характеристикам машин, и по обеспечению системой ГЛОНАСС, системой слежения и так далее", - подчеркнул Сергей Собянин. По его словам, в законе важно прописать требования, чтобы интернет-агрегаторы работали только с легальными таксистами.
Безопасность и качество услуг, а также широкий охват маршрутной сети и надёжность сообщения - главные требования к пассажирским перевозкам, отметил Владимир Путин. Чтобы связать постоянными маршрутами каждый город и посёлок, нужны системные подходы к комплексному развитию регионального пассажирского сообщения. "Предлагаю во всех регионах России внедрить комплексные планы транспортного обслуживания населения, которые позволят более качественно организовать региональное сообщение, расставить приоритеты в развитии отдельных видов транспорта и повысить эффективность бюджетных расходов на эти цели", - подчеркнул Президент России, добавив, что важно использовать более экологичные технологии и новые источники энергии.
Как современные технологии используют в транспортной сфере сейчас, Президенту России показали в индустриальном парке "Заволжье". Среди инновационных образцов - электробусы, которые планируют запустить в столице, и поезд "Москва", который курсирует в столице по Таганско-Краснопресненской линии метро. Город планирует в среднем закупать до 550 таких вагонов в год, рассказал Сергей Собянин. Также в планах закупить 300 электробусов. В будущем они полностью заменят обычные автобусы.
Миллионы людей проводят значительную часть жизни в поездках на общественном транспорте - автобусах, троллейбусах, метро. Сергей Собянин отметил: "Количество пассажиров общественного транспорта с каждым годом не падает, как было в предыдущие годы, а растёт. И сегодня уже более 70 процентов москвичей передвигаются с помощью общественного транспорта".
По его словам, без современного транспорта развитие города невозможно. "Поэтому основные инвестиционные вложения Москвы - именно в транспортную инфраструктуру. Речь идёт о метрополитене, пригородных железнодорожных перевозках, которые мы развиваем совместно с "РЖД" и коллегами из Московской области, обновление подвижного состава", - добавил Сергей Собянин.
В столице также развивается сфера таксомоторных перевозок. За последние годы количество легальных такси в городе увеличилось в восемь раз. "Только в Москве работают около 100 тысяч таксистов, и этот процесс в настоящее время, можно сказать, стабилизировался, и полностью урегулированы требования к таксистам и по цвету, и по качественным характеристикам машин, и по обеспечению системой ГЛОНАСС, системой слежения и так далее", - подчеркнул Сергей Собянин. По его словам, в законе важно прописать требования, чтобы интернет-агрегаторы работали только с легальными таксистами.
Безопасность и качество услуг, а также широкий охват маршрутной сети и надёжность сообщения - главные требования к пассажирским перевозкам, отметил Владимир Путин. Чтобы связать постоянными маршрутами каждый город и посёлок, нужны системные подходы к комплексному развитию регионального пассажирского сообщения. "Предлагаю во всех регионах России внедрить комплексные планы транспортного обслуживания населения, которые позволят более качественно организовать региональное сообщение, расставить приоритеты в развитии отдельных видов транспорта и повысить эффективность бюджетных расходов на эти цели", - подчеркнул Президент России, добавив, что важно использовать более экологичные технологии и новые источники энергии.
Как современные технологии используют в транспортной сфере сейчас, Президенту России показали в индустриальном парке "Заволжье". Среди инновационных образцов - электробусы, которые планируют запустить в столице, и поезд "Москва", который курсирует в столице по Таганско-Краснопресненской линии метро. Город планирует в среднем закупать до 550 таких вагонов в год, рассказал Сергей Собянин. Также в планах закупить 300 электробусов. В будущем они полностью заменят обычные автобусы.