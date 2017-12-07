Более 80 млн руб. поступит в бюджет Подмосковья от продажи областной недвижимости
07.12.2017, 11:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Свыше 80 миллионов рублей поступит в бюджет региона от продажи недвижимости Подмосковья, сообщает пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.
Как отмечается в материале, 6 декабря в рамках реализации прогнозного плана приватизации 2017 года на электронной площадке www.lot-online.ru состоялись открытые аукционы по продаже областного имущества.
«На торги было представлено три лота – здание в Москве, помещение в Балашихе и комплекс домов в Астраханской области. В результате продажи недвижимости в бюджет поступит более 80 миллионов рублей», – говорится в материале.
В нем добавляется, что за первый лот – здание площадью 270 кв. м, по адресу: г. Москва, ул. Хлобыстова, д. 7, принадлежащее ранее ГУП «Монстрансавто», четыре часа боролись три претендента, которые сделали 181 шаг и в два раза превысили стартовую цену объекта. Победителем торгов стал Окулич Д.В., который выкупил здание за 73 миллиона рублей.
«Высвобождение и реализация объектов, расположенных на территории города Москвы и находящихся в областной собственности одна из задач, поставленных губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым перед Министерством имущественных отношений Московской области. Реализация данного объекта – пример успешной работы Министерства по вовлечению в хозяйственно-экономический оборот неиспользуемого имущества областных унитарных предприятий», – прокомментировал министр Минмособлимущества Андрей Аверкиев.
Второй лот – помещение (9,1 кв. м) в Балашихе по адресу: микрорайон Гагарина, дом 10, помещение IV, к. 1 – приобрело ООО «Балашихинский коммунальный сервис» за начальную стоимость – 271 тысяч рублей, отмечается в материале.
Десять летних домиков (общей площадью 413 кв.м) урочища «Чапурий» в Харабалинском районе Астраханской области – также бывшие владения «Монстрансавто» - были проданы за 6, 9 млн. руб. ООО «СЕРВИС ПЛЮС». В торгах за этот лот участвовали два претендента, а имущество было продано по стартовой цене, заключается в релизе.
Как отмечается в материале, 6 декабря в рамках реализации прогнозного плана приватизации 2017 года на электронной площадке www.lot-online.ru состоялись открытые аукционы по продаже областного имущества.
«На торги было представлено три лота – здание в Москве, помещение в Балашихе и комплекс домов в Астраханской области. В результате продажи недвижимости в бюджет поступит более 80 миллионов рублей», – говорится в материале.
В нем добавляется, что за первый лот – здание площадью 270 кв. м, по адресу: г. Москва, ул. Хлобыстова, д. 7, принадлежащее ранее ГУП «Монстрансавто», четыре часа боролись три претендента, которые сделали 181 шаг и в два раза превысили стартовую цену объекта. Победителем торгов стал Окулич Д.В., который выкупил здание за 73 миллиона рублей.
«Высвобождение и реализация объектов, расположенных на территории города Москвы и находящихся в областной собственности одна из задач, поставленных губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым перед Министерством имущественных отношений Московской области. Реализация данного объекта – пример успешной работы Министерства по вовлечению в хозяйственно-экономический оборот неиспользуемого имущества областных унитарных предприятий», – прокомментировал министр Минмособлимущества Андрей Аверкиев.
Второй лот – помещение (9,1 кв. м) в Балашихе по адресу: микрорайон Гагарина, дом 10, помещение IV, к. 1 – приобрело ООО «Балашихинский коммунальный сервис» за начальную стоимость – 271 тысяч рублей, отмечается в материале.
Десять летних домиков (общей площадью 413 кв.м) урочища «Чапурий» в Харабалинском районе Астраханской области – также бывшие владения «Монстрансавто» - были проданы за 6, 9 млн. руб. ООО «СЕРВИС ПЛЮС». В торгах за этот лот участвовали два претендента, а имущество было продано по стартовой цене, заключается в релизе.
Источник: http://mosreg.ru