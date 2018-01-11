Более шести тысяч единиц спецтехники убирают улицы Москвы
11.01.2018, 15:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве продолжают убирать снег. В работах задействовано более 6,5 тысячи единиц специализированной техники. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
"Спецтехника провела ночью превентивную противогололёдную обработку городских магистралей и объектов дорожного хозяйства, утром - сплошное прометание проезжей части и тротуаров с последующей обработкой противогололёдными материалами", - рассказал Пётр Бирюков.
Сейчас в городе продолжаются работы по механизированной и ручной уборке от снега пешеходных зон, тротуаров, парковок и дворов, а также территорий, прилегающих к станциям метро, МЦК, ТПУ, остановкам общественного транспорта, подходов к объектам социальной сферы и потребительского рынка.
"С утра в Москве организованы работы по очистке от снега и наледи кровель и выступающих элементов фасадов зданий", - отметил Пётр Бирюков.
По прогнозу столичного метеобюро, к вечеру четверга в Москве может выпасть до двух сантиметров снега при температуре минус один - минус три градуса. Ночью похолодает до минус шести - минус восьми градусов, возможен небольшой снег.
"Спецтехника провела ночью превентивную противогололёдную обработку городских магистралей и объектов дорожного хозяйства, утром - сплошное прометание проезжей части и тротуаров с последующей обработкой противогололёдными материалами", - рассказал Пётр Бирюков.
Сейчас в городе продолжаются работы по механизированной и ручной уборке от снега пешеходных зон, тротуаров, парковок и дворов, а также территорий, прилегающих к станциям метро, МЦК, ТПУ, остановкам общественного транспорта, подходов к объектам социальной сферы и потребительского рынка.
"С утра в Москве организованы работы по очистке от снега и наледи кровель и выступающих элементов фасадов зданий", - отметил Пётр Бирюков.
По прогнозу столичного метеобюро, к вечеру четверга в Москве может выпасть до двух сантиметров снега при температуре минус один - минус три градуса. Ночью похолодает до минус шести - минус восьми градусов, возможен небольшой снег.
Источник: Официальный сайт Мэра Москвы