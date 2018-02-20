ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 80% опрошенных избирателей республики Крым твёрдо намерены принять участие в выборах президента 18 марта. Политическая ситуация в Крыму стабильная, динамика её развития носит позитивный характер, показывают данные опроса ВЦИОМ, проведённого в республике накануне выборов президента 2018.

В целом, своей жизнью довольны 88% опрошенных (максимум за 3 года), не довольны 10%. Уровень социального самочувствия в республике высокий в течение всего периода наблюдений (82% и более).

Большинство жителей довольны текущим положением дел (82%) и считают, что ситуация в республике меняется к лучшему (69%). Тех, кто считает, что ситуация не изменилась за последний год - 24%, ухудшилась – 4%. Из положительных изменений крымчане отмечают строительство и ремонт дорог, мостов (37%), инфраструктуры (9%). Из негативных – отсутствие контроля за ростом цен (9%) и инфляции (5%).

Среди проблем, которые больше всего беспокоят жителей Крыма – в основном социально-экономические: отсутствие повышения зарплат и пенсий, сокращения и уменьшение количества рабочих мест, здравоохранение.

За последние два года работа главы республики Сергея Аксёнова оценивается стабильно высоко: в 2016 г. 74% считали, что он хорошо справляется со своими обязанностями, в 2018 – 73%, негативные оценки его работе дают 8% граждан. 76% жителей Крыма хотят, чтобы Аксёнов и дальше продолжал работать на своем посту.

Жители Республики преимущественно фиксируют уменьшение коррупции в регионе: по мнению 43% опрошенных коррупции стало меньше или её уровень остается низким, однако 32% полагают, что уровень коррупции повысился за последние два года или остался стабильно высоким. Население Республики отмечает действия властей в сфере борьбы с коррупцией. Практически каждый второй (47%) заявляет, что Аксёнов предпринимает реальные меры, направленные на борьбу с ней.

В преддверии выборов президента России уровень декларируемого участия в них – высокий (80% сообщили о намерении проголосовать в марте 2018 г.). Уровень поддержки действующего главы государства – абсолютный (90% крымчан готовы отдать свой голос за Владимира Путина, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье).