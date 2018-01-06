ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2017 году Министерство спорта Российской Федерации совместно с заинтересованными органами государственной власти, правоохранительными структурами, общественными спортивными организациями и специальными комиссиями сформировали принципиально новую, не имеющую аналогов в мире модель борьбы с допингом в российском спорте.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации Минспорт России осуществляет координацию и контроль за выполнением Комплекса мер по реализации Национального плана борьбы с допингом в российском спорте, принятого созданной по инициативе Президента Российской Федерации Независимой общественной антидопинговой комиссией.

Мероприятия, предусмотренные Комплексом мер, направлены на совершенствование механизмов борьбы с допингом по таким направлениям, как нормативно-правовое, организационное, научное и медицинское обеспечение предотвращения допинга в спорте.

Ключевую роль в предотвращении нарушений антидопинговых правил играют образовательные мероприятия и пропаганда чистого спорта. В 2017 году по инициативе Минспорта России были разработаны и утверждены образовательные антидопинговые программы для различных типов образовательных учреждений и организаций, осуществляющих спортивную подготовку.

Образовательные программы по предотвращению допинга в спорте также реализуются в рамках сотрудничества Минспорта России и Совета Европы.

Создана Межведомственная рабочая группа по обеспечению координации работы по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним в Российской Федерации, которую возглавил Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. В её состав вошли представители всех заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций и законодательной власти. В 2017 году проведено пять заседаний рабочей группы с участием уполномоченных лиц Совета Европы и независимых экспертов Всемирного антидопингового агентства.

Продолжается взаимодействие Минспорта России и ЮНЕСКО в рамках реализации проекта "Оценка антидопинговой политики Российской Федерации в связи с реализацией Антидопинговой конвенции ЮНЕСКО". В 2017 году состоялись визиты в Россию независимых консультантов ЮНЕСКО, по итогам которых подготовлены рекомендации по совершенствованию механизмов противодействия допингу в России. В целом эксперты положительно оценили предпринимаемые в России меры по борьбе с допингом.

Одновременно совместно с иностранными коллегами Минспорт России продолжает работу по выполнению условий, необходимых для восстановления членства Паралимпийского Комитета России и Всероссийской федерации лёгкой атлетики в соответствующих международных организациях.

Одним из наиболее важных направлений деятельности Минспорта России является совершенствование антидопинговой работы в регионах России и в общероссийских федерациях по видам спорта. Для лиц, ответственных за антидопинговое обеспечение, на базе Министерства проведены обучающие семинары, тренинги, разработаны методические рекомендации по организации работы. Осуществляется мониторинг выполнения федерациями требований, предусмотренных Законом о физической культуре и спорте, ведётся работа по устранению недоработок.

Государством приняты кардинальные меры, направленные как на ужесточение наказания за нарушение антидопинговых правил, предотвращение нарушения этих правил по незнанию, формирование в российском обществе нулевой толерантности к допингу.

В преддверии XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея) проведена работа по информированию спортсменов и спортивного персонала об антидопинговых правилах Игр. Создана и постоянно обновляется электронная база адресов кандидатов на участие в Играх-2018. Уведомления также направлены сотрудникам спортивных федераций.

Благодаря предпринятым мерам, борьба с допингом в спорте в России вышла на принципиально новый уровень, и Минспорт России совместно со всеми заинтересованными организациями продолжит прилагать максимальные усилия по искоренению допинга в спорте.