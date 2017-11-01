Борьбе с картелями посвящён десятый Софийский Форум по конкуренции
01.11.2017, 21:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На десятом Софийском Форуме по конкуренции состоялось обсуждение лучших мировых практик расследования дел о картелях. Главная его тема – обмен информацией между конкурентами.
В мероприятии приняли участие руководитель Саратовского УФАС России Людмила Борисова и заместитель начальника Управления по борьбе с картелями ФАС России Дмитрий Артюшенко.
"Прошедший Десятый Софийский форум по конкуренции позволил узнать о передовых практиках зарубежных антимонопольных органов в сфере противодействия антиконкурентным соглашениям", – отметил Дмитрий Артюшенко, выступая в рамках второй пленарной сессии по обмену информацией между конкурентными ведомствами. Его доклад был посвящён квалификации "непрямого" обмена информацией как инструмента антиконкурентных соглашений. Такой обмен информацией осуществляется посредством использования программного обеспечения, в частности, так называемых "ценовых роботов" – программ для автоматического сбора информации о ценах конкурентов.
"Выступления участников, в частности, отразили необходимость выработки новых подходов в сфере противодействия антиконкурентным практикам, реализуемым с помощью новейших цифровых технологий, – сказал заместитель начальника Управления по борьбе с картелями ФАС России. – Я имею в виду использование ценовых алгоритмов для контроля за ценами, аукционных роботов и так далее".
Софийский форум по конкуренции был создан в ноябре 2012 года в результате совместной инициативы ЮНКТАД и болгарской Комиссии по защите конкуренции. Инициатива призвана создать форум сотрудничества на основе семинаров и интернет-платформы для обмена информацией. Форум является активной платформой для технического содействия, обмена опытом и проведения консультаций в области конкурентной политики.
В мероприятии приняли участие руководитель Саратовского УФАС России Людмила Борисова и заместитель начальника Управления по борьбе с картелями ФАС России Дмитрий Артюшенко.
"Прошедший Десятый Софийский форум по конкуренции позволил узнать о передовых практиках зарубежных антимонопольных органов в сфере противодействия антиконкурентным соглашениям", – отметил Дмитрий Артюшенко, выступая в рамках второй пленарной сессии по обмену информацией между конкурентными ведомствами. Его доклад был посвящён квалификации "непрямого" обмена информацией как инструмента антиконкурентных соглашений. Такой обмен информацией осуществляется посредством использования программного обеспечения, в частности, так называемых "ценовых роботов" – программ для автоматического сбора информации о ценах конкурентов.
"Выступления участников, в частности, отразили необходимость выработки новых подходов в сфере противодействия антиконкурентным практикам, реализуемым с помощью новейших цифровых технологий, – сказал заместитель начальника Управления по борьбе с картелями ФАС России. – Я имею в виду использование ценовых алгоритмов для контроля за ценами, аукционных роботов и так далее".
Софийский форум по конкуренции был создан в ноябре 2012 года в результате совместной инициативы ЮНКТАД и болгарской Комиссии по защите конкуренции. Инициатива призвана создать форум сотрудничества на основе семинаров и интернет-платформы для обмена информацией. Форум является активной платформой для технического содействия, обмена опытом и проведения консультаций в области конкурентной политики.
Источник: ФАС России