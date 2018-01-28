ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В мессенджере Telegram функционирует бот-спасатель, который подробно инструктирует, как вести себя при любой природной и техногенной чрезвычайной ситуации, а также в быту.

Всего описано 32 сценария безопасного поведения в случае самых разных экстремальных ситуаций – от утечки газа и пожара до землетрясения и даже цунами. Бот-спасатель под ником «Сотрудник МЧС» обучит правилам безопасного поведения и в случае транспортных, радиационных и химических аварий.

Для того, чтобы бот заработал в мессенджере Telegram достаточно набрать в строке поиска @mchs_bot. На экране мобильного устройства появится интерактивное меню, где пользователю будет предложено выбрать характер ЧС, в которую он попал.

В ближайшем времени разработчики планируют расширить сценарии действий при ЧС, а также перевести их на некоторые языки мира.

Все инструкции, которые даёт «мобильный спасатель» основаны на рекомендациях спасателей МЧС России.

Бот-спасатель позволит повысить уровень знаний населения в области гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, а вследствие этого, сохранить их жизнь и здоровье.