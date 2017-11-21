ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Подмосковье самое большое количество индустриальных парков, готовых принять инвесторов, заявил зампред правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев.

Он заявил, что программе индустриальных парков Подмосковья является приоритетом для развития. "В настоящий момент мы первые в стране по количеству таких территорий. У нас самое большое количество индустриальных парков, полностью готовых для инвесторов, сейчас их 48. До конца 2018 года их будет 64", – сказал Буцаев во вторник на презентации региона в рамках роуд-шоу в Японии.

Подмосковная делегация во главе с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым посетила Японию в рамках роуд-шоу. Во вторник делегация проводит презентацию региона в Токио. Речь идёт о возможностях на территории Подмосковья для инвесторов.