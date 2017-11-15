ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные мониторингового исследования темы изменения цен.

Индекс восприятия инфляции в текущем году снижается: мнение о высоких темпах роста цен становится всё менее распространенным. В сентябре-октябре значение расчётного показателя составило 52 п. (с 63 п. в январе с.г.). Среднее значение за 4 кв. 2016 г. – 64 п., за 4 кв. 2012-2015 гг. – от 71 до 75 п. Последний опрос показывает – 33% россиян (среди жителей различных городах и населённых пунктов эта доля колеблется в узких пределах 30-35%) оценивают инфляцию как «очень высокую», 42% - «умеренную», 18% - «незначительную». Показатели инфляции в настоящее время находятся на уровне, приближающемся к 2% в годовом выражении (по данным Росстата).

При этом опасения относительно того, что в ближайшие несколько месяцев цены на основные товары и услуги будут расти, сохраняются. Индекс инфляционных ожиданий в октябре (81 п.) вернулся на уровень февраля с.г. (80 п.) – при возможном максимуме 90 п. Серьёзного роста цен ожидают 23% граждан (среди жителей крупных городов – от 500 до 950 тыс. населения – 30%), незначительного – 59%. Прогнозы на снижение дают лишь 2% опрошенных, ещё 13% полагают, что не будет ни инфляции, ни дефляции.

Ситуацию оценивает ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб: «Общество прекрасно видит, что рост цен затормозился. Одновременно, россияне допускают его возобновление. Однако тут важно следующее: вероятность возобновления роста цен оценивается как высокая, но сам этот рост ожидается умеренным. Это важное изменение в характере инфляционных ожиданий хорошо видно, если сравнить последние данные, например, с данными за 4 квартал 2014 года».

*Индекс восприятия инфляции показывает насколько россияне ощущают инфляцию. Индекс строится на основе вопроса: "Как бы Вы оценили рост цен (инфляцию) в течение последнего месяца-двух?" путём суммирования ответов. При этом ответу "Инфляция очень высокая" присваивается коэффициент 0,9, ответу "Инфляция умеренная" - коэффициент 0,5, "Инфляция незначительная" - 0,1. Индекс измеряется в пунктах и может принимать значения от 0 до 90. Чем выше значение индекса, тем более распространено мнение среди россиян о высоких темпах инфляции.

**Индекс инфляционных ожиданий показывает ожидания россиян относительно изменения цен на основные потребительские товары и услуги в течение ближайших 1-2 месяцев. Индекс строится на основе вопроса: "Как на Ваш взгляд будут меняться цены на основные потребительские товары и услуги в ближайшие один-два месяца?" путем суммирования ответов. При этом ответам "Серьёзно вырастут" и "Незначительно вырастут" присваивается коэффициент 0,9, ответу "Останутся на прежнем уровне" - коэффициент 0,5, "Незначительно снизятся" и “Серьёзно снизятся” - коэффициент 0,1. Индекс измеряется в пунктах и может принимать значения от 0 до 90. Чем выше значение индекса, тем россияне более склонны ожидать рост цен в будущем.