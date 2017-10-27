ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвящённого популярной игрушке.

Само слово «спиннер» уже знакомо большинству россиян (впервые услышали его в ходе опроса только 35% респондентов), а описывают его (при ответе на вопрос без подсказок) преимущественно нейтрально – «игрушка». При выборе из предложенных вариантов ответов, спиннер чаще всего определяют как средство для мелкой моторики (36%) или обычную игрушку (29%). К модным аксессуаром его причисляют 23%.

Каждый второй опрошенный (48%) сообщил, что спиннер есть у него или его близких знакомых (заметно выше эта доля среди 25-34-летних – 65%, активных интернет-пользователей – 55%), ещё 8% сказали, что владели им ранее. Однако многих владельцев (или знакомых с обладателями спиннеров) постигло разочарование: 45% признались, что игрушка в использовании им не понравилась, положительные оценки дали лишь 16%.

Четверть россиян (26%) называет спиннеры предметами, представляющими опасность для здоровья (интересно, что нынешние владельцы и те, у кого игрушки никогда не было, сходятся во мнении – 26% и 24%, соответственно, тогда как бывшие обладатели игрушек более категоричны – 42%). Однако половина граждан (51%) всё же считает игрушки совершенно безвредными, ещё 23% пока не склоняются ни к одной из позиций.

Высказывания о вреде спиннеров для здоровья детей побуждают 15% опрошенных поддержать предложение о полном запрете, 33% - о частичном ограничении пользования спиннерами для несовершеннолетних. Против подобного рода запретов всё же выступают 40% (среди тех, кто знает о спиннерах не понаслышке, - 52%).

Данные опроса комментирует аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев: «Спиннеры давно уже перестали быть просто игрушками. Их обсуждают на уровне государственных органов, в СМИ, а каждый четвёртый россиянин считает их «модным аксессуаром». Само упоминание «моды» показывает, что спиннеры стали частью культуры. Для кого-то – маркером, позволяющим отличать своих от чужих, для кого-то – общеизвестной проблемой, которую можно обсудить со знакомыми. И пусть вскоре волна интереса к ним спадет, как это было уже не раз в схожих случаях (например, Pokemon GO), большинство россиян ещё долго будет помнить, что это такое. Долговременные последствия использования спиннеров пока не ясны, хотя все обсуждения их потенциального вреда и возможностей запрета сами по себе ухудшают отношение к ним».