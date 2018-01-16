Четыре подстанции скорой помощи построят в Москве в 2018 году
16.01.2018, 17:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию четыре подстанции скорой медицинской помощи. Средства на их строительство предусмотрены Адресной инвестиционной программой города на 2018–2020 годы, сообщил глава Департамента строительства Андрей Бочкарёв.
Подстанции на 20 машино-мест появятся в промзоне Котляково (между домом 4 на улице Промышленной и домом 59а на улице Кантемировской), на улице Ленинская Слобода (владение 5) в районе Даниловский и в посёлке Некрасовка (корпус 514). Подстанция № 17 откроется на улице Лётчика Бабушкина (дом 13а). Они предназначены для оказания внебольничной и внеполиклинической помощи населению и будут работать круглосуточно.
В прошлом году открылась подстанция скорой помощи на 20 машино-мест в посёлке Северном. Всего в этом году строители сдадут 15 объектов здравоохранения, в том числе пять поликлиник и три больницы.
Подстанции на 20 машино-мест появятся в промзоне Котляково (между домом 4 на улице Промышленной и домом 59а на улице Кантемировской), на улице Ленинская Слобода (владение 5) в районе Даниловский и в посёлке Некрасовка (корпус 514). Подстанция № 17 откроется на улице Лётчика Бабушкина (дом 13а). Они предназначены для оказания внебольничной и внеполиклинической помощи населению и будут работать круглосуточно.
В прошлом году открылась подстанция скорой помощи на 20 машино-мест в посёлке Северном. Всего в этом году строители сдадут 15 объектов здравоохранения, в том числе пять поликлиник и три больницы.