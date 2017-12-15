Число ожидающих усыновления детей за пять лет сократилось более чем в два раза – Медведев
15.12.2017, 17:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Число детей, ожидающих усыновления, за последние пять лет сократилось в России более чем в два раза. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с членами Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, сообщает РИА Новости.
По его словам, важно и то, что меняется отношение всего общества к этой проблеме.
"За последние пять лет численность детей, которые должны быть переданы нa воспитание в семью, которые находятся нa учёте в федеральном банке так называемом, сократилось более чем в два раза, что само по себе, конечно, хороший результат", – отметил Медведев.
Говоря о результатах совместной работы Совета и Кабмина РФ, Медведев отметил принятие Концепции развития ранней помощи детям на период до 2020 года, подготовку Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года, дорожной карты по повышению доступности обезболивающих средств для тяжелобольных и ряд других документов и решений.
"Не все вопросы требуют такого вмешательства, многие вопросы решаются общественными организациями и коммерческими структурами самостоятельно. Это, может быть, самое ценное, что удалось достичь за последнее время", – отметил Медведев, добавив, что важно не только принимать те или иные решения, но и контролировать их исполнение.
"Совет работает уже пять лет, и главное, что ему удалось, – это посмотреть на проблемы глазами обычных людей, их близких, просто неравнодушных людей. Что также важно – многие сложные вопросы удалось либо сдвинуть с мёртвой точки, выйти на конкретные решения, которые позволяют сделать работу учреждений социальной сферы более адресной, а некоторые вопросы удалось даже решить, что не всегда просто с учётом масштабов проблем", – подчеркнул глава Правительства РФ.
По его словам, важно и то, что меняется отношение всего общества к этой проблеме.
"За последние пять лет численность детей, которые должны быть переданы нa воспитание в семью, которые находятся нa учёте в федеральном банке так называемом, сократилось более чем в два раза, что само по себе, конечно, хороший результат", – отметил Медведев.
Говоря о результатах совместной работы Совета и Кабмина РФ, Медведев отметил принятие Концепции развития ранней помощи детям на период до 2020 года, подготовку Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года, дорожной карты по повышению доступности обезболивающих средств для тяжелобольных и ряд других документов и решений.
"Не все вопросы требуют такого вмешательства, многие вопросы решаются общественными организациями и коммерческими структурами самостоятельно. Это, может быть, самое ценное, что удалось достичь за последнее время", – отметил Медведев, добавив, что важно не только принимать те или иные решения, но и контролировать их исполнение.
"Совет работает уже пять лет, и главное, что ему удалось, – это посмотреть на проблемы глазами обычных людей, их близких, просто неравнодушных людей. Что также важно – многие сложные вопросы удалось либо сдвинуть с мёртвой точки, выйти на конкретные решения, которые позволяют сделать работу учреждений социальной сферы более адресной, а некоторые вопросы удалось даже решить, что не всегда просто с учётом масштабов проблем", – подчеркнул глава Правительства РФ.
Источник: Единая Россия