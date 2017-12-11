Дело экс-главы Коми Вячеслава Гайзера передано в суд
11.12.2017, 13:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в Замоскворецком районном суде Москвы начались предварительные слушания по уголовному делу в отношении 14 обвиняемых, совершавших преступления в составе преступного сообщества, действовавшего в Республике Коми.
В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 210, 159, пп. «а, б» ч. 4 ст. 174.1, ч.6 ст.290 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе; мошенничество; легализация (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения преступления; получение взятки). Уголовное дело расследовалось Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России.
По данным следствия, преступное сообщество, в которое входили обвиняемые, было создано в 2006 году. Им руководили Вячеслав Гайзер, Владимир Торлопов, Александр Зарубин, Александр Чернов и Валерий Веселов. Руководители и участники сообщества совершали преступления, направленные на завладение высокорентабельными предприятиями региона либо установление контроля над ними с целью незаконного обогащения. Например, в 2010 году ими была организована приватизация ГУП «Птицефабрика Зеленская». В последующем в результате мошеннических действий, совершенных по инициативе участников сообщества, акции этого предприятия стали принадлежать подконтрольному им юридическому лицу. В целях легализации дивидендов акционерного общества на сумму порядка 1 млрд рублей соучастники провели ряд сделок с этими деньгами. Кроме того, обвиняемые совершили умышленные действия, направленные на хищение денежных средств ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов». В итоге Республике Коми был причинён ущерб на сумму 4,5 млрд рублей, однако следствием приняты меры к обеспечению возмещения ущерба потерпевшей стороны и арестовано имущество на указанную сумму.
Наряду с этим следствием установлен ряд фактов получения взяток участниками сообщества. В 2013 году они получили от предпринимателя Е.Самойлова в качестве взятки за общее покровительство две 25-процентные доли стоимостью 160 млн рублей в уставном капитале ООО «Автоцентр». Впоследствии эти доли были переоформлены на подконтрольное А.Чернову юридическое лицо ООО «Отель-Сервис» и таким образом легализованы.
В 2008 году Вячеслав Гайзер способствовал назначению А.Сердитова директором ОАО «Сыктывкарский ЛВЗ». В обмен на это он и его сообщники в период с 2009 по 2015 годы получили в качестве взяток от Сердитова и последующего директора ЛВЗ Тяпкина взяток на 37,5 млн рублей.
В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 210, 159, пп. «а, б» ч. 4 ст. 174.1, ч.6 ст.290 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе; мошенничество; легализация (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения преступления; получение взятки). Уголовное дело расследовалось Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России.
По данным следствия, преступное сообщество, в которое входили обвиняемые, было создано в 2006 году. Им руководили Вячеслав Гайзер, Владимир Торлопов, Александр Зарубин, Александр Чернов и Валерий Веселов. Руководители и участники сообщества совершали преступления, направленные на завладение высокорентабельными предприятиями региона либо установление контроля над ними с целью незаконного обогащения. Например, в 2010 году ими была организована приватизация ГУП «Птицефабрика Зеленская». В последующем в результате мошеннических действий, совершенных по инициативе участников сообщества, акции этого предприятия стали принадлежать подконтрольному им юридическому лицу. В целях легализации дивидендов акционерного общества на сумму порядка 1 млрд рублей соучастники провели ряд сделок с этими деньгами. Кроме того, обвиняемые совершили умышленные действия, направленные на хищение денежных средств ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов». В итоге Республике Коми был причинён ущерб на сумму 4,5 млрд рублей, однако следствием приняты меры к обеспечению возмещения ущерба потерпевшей стороны и арестовано имущество на указанную сумму.
Наряду с этим следствием установлен ряд фактов получения взяток участниками сообщества. В 2013 году они получили от предпринимателя Е.Самойлова в качестве взятки за общее покровительство две 25-процентные доли стоимостью 160 млн рублей в уставном капитале ООО «Автоцентр». Впоследствии эти доли были переоформлены на подконтрольное А.Чернову юридическое лицо ООО «Отель-Сервис» и таким образом легализованы.
В 2008 году Вячеслав Гайзер способствовал назначению А.Сердитова директором ОАО «Сыктывкарский ЛВЗ». В обмен на это он и его сообщники в период с 2009 по 2015 годы получили в качестве взяток от Сердитова и последующего директора ЛВЗ Тяпкина взяток на 37,5 млн рублей.
Источник: Следственный комитет