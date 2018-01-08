ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Выход из ВТО - именно та возможность, которой мы просто обязаны воспользоваться!" - так председатель партии "РОДИНА", депутат Госдумы Алексей Журавлёв прокомментировал иск Евросоюза о взыскании с РФ 1,39 млр евро в год из-за ограничения импорта свинины.

По мнению росийского политика, Всемирная торговая организация (ВТО) - глобалистская организация, облслуживающая интересы транснациональной олигархии.

"Нам совершенно нечего там делать, особенно во время санкционной войны, развязанной членами ВТО против России", - уверен лидер национал-патриотической партии "РОДИНА".

"Выход из ВТО - это выход из-под контроля мирового торгашеского лобби", - заключил Журавлёв.