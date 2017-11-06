ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Депутат Государственной Думы Елена Бондаренко провела диалог с участниками Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, прошедшего в Сочи.

На встрече, организованной в Северо-Кавказском федеральном университете, присутствовало 37 участников Фестиваля, вошедших в большую делегацию от Ставрополья. Это студенты СКФУ, СтГАУ, СГПИ,НГГТИ, представители молодёжных НКО и работающая молодёжь. Всего от Ставропольского края в Фестивале приняло участие 134 молодых человека и 89 волонтеров, прошедших обучение на базе Пятигорского госуниверситета.

Как рассказали молодые люди парламентарию, самыми запоминающимся для них, конечно, стали встреча с Президентом РФ Владимиром Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым, лекция победившего ограниченные физические возможности Ника Вучича.

"Делегаты фестиваля поделились, что это самое яркое событие в их жизни на сегодняшний день. Организаторы постарались сделать красочные открытие и закрытие", - подчеркнула депутат.