ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Основные задачи российской военной операции в Сирии практически выполнены, заявил глава комитета Государственной Думы по обороне Владимир Шаманов в ходе встречи комитетов мажилиса (нижней палаты) Казахстана и Госдумы.

"В целом можно считать, что основные задачи российской военной операции в Сирии практически выполнены. Рассчитываем, что до конца текущего года правительственные войска восстановят контроль над восточной границей Сирийской Арабской Республики и "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) прекратит своё существование как организованная военная структура", — отметил депутат.