ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Россия может дружить со всеми странами, но при этом должна продвигать свои национальные интересы, заявил член думского Комитета по международным делам, депутат фракции ЛДПР Антон Морозов.

Он подчеркнул, что перед Россией стоит ряд серьёзных геополитических вызовов. Прежде всего, это связано с её географическим положением. Парламентарий напомнил, что у России тесные связи как с Европой, так и с южными, и восточными странами.

"Со всеми государствами Россия должна выстраивать мирные, добрососедские отношения. Но нас всё время пытаются втянуть в войны и революции. ЛДПР выступает категорически против любых революций, так как они наносят вред любому государству", - отметил депутат.

Морозов напомнил, что Россия богата не только природными ресурсами, но и интеллектуальным потенциалом. Действия США в данный момент направлены на попытку ослабления России как конкурента. Но многие страны при этом ориентируются именно на нашу страну, так как понимают, что политика США направлена только на использование их ресурсов, а не на развитие.