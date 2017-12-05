Депутаты Ленобласти попросили Госдуму разрешить многодетным парковаться на местах для инвалидов
05.12.2017, 15:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области на заседании 4 декабря обратились в Госдуму с просьбой разрешить многодетным семьям пользоваться парковкой для инвалидов. Письмо с предложением внести правки в федеральное законодательство отправлено спикеру нижней палаты Вячеславу Володину.
- Места для стоянки инвалидов заполняются на 30-40 процентов. Они объективно пустые, - отметил парламентарий Владимир Петров.
В обращении указано, что семьи с тремя и более детьми не имеют право парковаться на местах для инвалидов. Однако они часто приезжают к офисам социальных организаций, медицинским и образовательным центрам, для которых специально выделяют зоны под автомобили людей с ограниченными возможностями.
Учитывая приоритет социально-экономической политики, депутаты просят одобрить их инициативу, которая "будет способствовать улучшению условий, уровня и качества жизни многодетных семей.
- Места для стоянки инвалидов заполняются на 30-40 процентов. Они объективно пустые, - отметил парламентарий Владимир Петров.
В обращении указано, что семьи с тремя и более детьми не имеют право парковаться на местах для инвалидов. Однако они часто приезжают к офисам социальных организаций, медицинским и образовательным центрам, для которых специально выделяют зоны под автомобили людей с ограниченными возможностями.
Учитывая приоритет социально-экономической политики, депутаты просят одобрить их инициативу, которая "будет способствовать улучшению условий, уровня и качества жизни многодетных семей.