ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Игорь Лебедев, Вадим Деньгин, Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Михаил Дегтярев, Елена Строкова и Александр Курдюмов предлагают отменить норму об отказе в регистрации избирательной комиссией списка по причине выбытия части кандидатов.

В настоящий момент, согласно действующему законодательству, избирательная комиссия может отказать в регистрации (или аннулировать её) списка кандидатов в федеральные органы государственной власти, если из списка выбыли более 25% кандидатов, и списка кандидатов на выборы в органы государственной власти субъектов РФ или в органы местного самоуправления, если из списка выбыли более 50% кандидатов. Причина выбытия при этом не имеет значения.

По мнению разработчиков закона, избирательная процедура нуждается в усовершенствовании.

«На протяжении последних 15 лет вопрос отказа в регистрации списка по причине выбытия кандидатов является для политических партий крайне актуальным и вызывающим многочисленные споры о необходимости действия данного законодательного положения. Эти споры не безосновательны, поскольку выбытие кандидатов из списка иногда происходит под давлением внешних, в частности административных, факторов. Как правило, такое давление используется против неугодных оппозиционных политических сил, кандидатов от которых не желают видеть в местном или региональном законодательном (представительном) органе», - говорится в пояснительной записке к документу.

Парламентарии подчёркивают, что применение подобной меры ставит в неравные условия кандидатов, оставшихся в списке, поскольку их шансы на избрание становятся ничтожно малы. Кроме того, это ограничивает их пассивное избирательное право и ставит их в зависимое положение от не всегда правомерных действий оппонентов, заинтересованных в их проигрыше.

«В такой ситуации граждане, поддерживающие и разделяющие взгляды и убеждения кандидатов из списка, который не был допущен к выборам, фактически лишаются права избирать и отдать свои голос за кандидатов определенного избирательного объединения», - полагают авторы документа.