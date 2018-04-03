ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект о порядке списания сумм неустоек (штрафов, пеней) заказчиками при госзакупках. Законопроект инициирован Правительством РФ.

Документом предусматривается, что суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленные поставщику, подрядчику, исполнителю за неисполнение или ненадлежащее исполнение в 2015 и 2016 годы обязательств, предусмотренных контрактом, но не списанных заказчиком, подлежат списанию в случаях и в порядке, определённых Правительством РФ.

Принятие законопроекта позволит снизить финансовую нагрузку на поставщиков, в том числе на субъекты малого и среднего предпринимательства, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

"Максимальные суммы отсрочек по уплате начисленных неустоек были предоставлены МВД России (75,5 млн руб.) и Минздравом России (30,3 млн руб.). Максимальные суммы списанной неустойки приходились на Минприроды России (81,8 млн руб.), Росавтодор (47,8 млн руб.) и ФТС России (36,9 млн руб.). При этом общий объём предоставленных отсрочек и произведённых списаний составил менее 1% от общей суммы неуплаченных неустоек, а 12 главных распорядителей бюджетных средств, в том числе Минпромторг, Роскосмос, Росморречфлот списание и отсрочку уплаты задолженности в 2016 г. вообще не осуществляли", - такие данные привёл ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.

Он подчеркнул, что в законопроекте речь идёт о задолженности, сложившейся только в 2015 и 2016 годы по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объёме в течение двух указанных лет, что позволит заказчикам довести до логического завершения этот вид антикризисных мер.