03.04.2018, 14:45
Депутаты приняли во втором чтении законопроект о порядке списания долгов по неустойкам при госзакупках
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект о порядке списания сумм неустоек (штрафов, пеней) заказчиками при госзакупках. Законопроект инициирован Правительством РФ.
Документом предусматривается, что суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленные поставщику, подрядчику, исполнителю за неисполнение или ненадлежащее исполнение в 2015 и 2016 годы обязательств, предусмотренных контрактом, но не списанных заказчиком, подлежат списанию в случаях и в порядке, определённых Правительством РФ.
Принятие законопроекта позволит снизить финансовую нагрузку на поставщиков, в том числе на субъекты малого и среднего предпринимательства, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
"Максимальные суммы отсрочек по уплате начисленных неустоек были предоставлены МВД России (75,5 млн руб.) и Минздравом России (30,3 млн руб.). Максимальные суммы списанной неустойки приходились на Минприроды России (81,8 млн руб.), Росавтодор (47,8 млн руб.) и ФТС России (36,9 млн руб.). При этом общий объём предоставленных отсрочек и произведённых списаний составил менее 1% от общей суммы неуплаченных неустоек, а 12 главных распорядителей бюджетных средств, в том числе Минпромторг, Роскосмос, Росморречфлот списание и отсрочку уплаты задолженности в 2016 г. вообще не осуществляли", - такие данные привёл ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.
Он подчеркнул, что в законопроекте речь идёт о задолженности, сложившейся только в 2015 и 2016 годы по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объёме в течение двух указанных лет, что позволит заказчикам довести до логического завершения этот вид антикризисных мер.
Документом предусматривается, что суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленные поставщику, подрядчику, исполнителю за неисполнение или ненадлежащее исполнение в 2015 и 2016 годы обязательств, предусмотренных контрактом, но не списанных заказчиком, подлежат списанию в случаях и в порядке, определённых Правительством РФ.
Принятие законопроекта позволит снизить финансовую нагрузку на поставщиков, в том числе на субъекты малого и среднего предпринимательства, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
"Максимальные суммы отсрочек по уплате начисленных неустоек были предоставлены МВД России (75,5 млн руб.) и Минздравом России (30,3 млн руб.). Максимальные суммы списанной неустойки приходились на Минприроды России (81,8 млн руб.), Росавтодор (47,8 млн руб.) и ФТС России (36,9 млн руб.). При этом общий объём предоставленных отсрочек и произведённых списаний составил менее 1% от общей суммы неуплаченных неустоек, а 12 главных распорядителей бюджетных средств, в том числе Минпромторг, Роскосмос, Росморречфлот списание и отсрочку уплаты задолженности в 2016 г. вообще не осуществляли", - такие данные привёл ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.
Он подчеркнул, что в законопроекте речь идёт о задолженности, сложившейся только в 2015 и 2016 годы по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объёме в течение двух указанных лет, что позволит заказчикам довести до логического завершения этот вид антикризисных мер.
Источник: Единая Россия