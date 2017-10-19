ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Нужно сократить количество уроков в школах или уменьшить количество домашних заданий, считает уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.

По её словам, сейчас некоторые дети учатся по шесть дней в неделю, особенно если это учреждения с углубленным изучением предметов.

"Каждый день у детей по шесть–семь уроков, иногда восемь уроков. Они трудятся порой больше, чем взрослые. Надо уменьшать количество уроков или уменьшать объём домашнего задания", – сказала Мишонова.

По её мнению, в школе достаточно пяти уроков в день.