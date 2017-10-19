Детский омбудсмен Московской области предложила уменьшить число уроков в школах
19.10.2017, 12:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Нужно сократить количество уроков в школах или уменьшить количество домашних заданий, считает уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.
По её словам, сейчас некоторые дети учатся по шесть дней в неделю, особенно если это учреждения с углубленным изучением предметов.
"Каждый день у детей по шесть–семь уроков, иногда восемь уроков. Они трудятся порой больше, чем взрослые. Надо уменьшать количество уроков или уменьшать объём домашнего задания", – сказала Мишонова.
По её мнению, в школе достаточно пяти уроков в день.
Источник: Правительство Московской области