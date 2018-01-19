ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В России многодетные семьи могут освободить от уплаты транспортного налога. Соответствующий законопроект в скором времени рассмотрит Могордума. Льготы будут распространяться на второй автомобиль в случае, если в семье воспитывается четверо и более детей.

"По вопросу о предоставлении дополнительного транспортного налога многодетным семьям, воспитывающим четверых и более детей, мы подготовили законопроект. Он предполагает внесение изменений в Налоговый кодекс, в котором будет указано, что один или оба родителя имеют право на льготу на второе транспортное средство", – рассказала председатель общественного консультативного совета политических партий при Мосгордуме Людмила Айвар.

Ранее правительство РФ не разрешило тратить материнский капитал на покупку легкового автомобиля российского производства. В кабмине подчеркнули, что такая инициатива "не учитывает интересы ребенка, при рождении которого возникло право на дополнительные меры поддержки", так как машина оформляется лишь на одного из супругов. Также в кабинете министров считают, что принятие этого закона приведет к увеличению числа заявлений граждан о распоряжении материнским капиталом. В свою очередь, это "потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований". При этом источники и порядок соответствующих расходных обязательств в документе не определены. Материнский капитал в России предоставляется семьям, в которых родился или был усыновлен второй или последующий ребенок.