Дмитрий Медведев поручил формирование "дальневосточных разделов" в госпрограммах
16.12.2017, 11:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Правительства Дмитрий Медведев поручил федеральным органам власти и организациям, являющимся ответственными исполнителями госпрограмм, обеспечить формирование разделов и (или) представление сводной информации по опережающему развитию приоритетных территорий, сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.
Доклады о формировании "дальневосточных разделов" должны быть представлены в Правительство до 15 апреля 2018 года.
"Регулярные встречи с людьми, и социологические опросы показывают, что дальневосточников волнуют низкое качество здравоохранения, низкая транспортная доступность, плохое качество ЖКХ, дороговизна в жилищной сфере. Президентом России чётко сформулирована задача: в соответствующих государственных программах должны быть сформированы прицельные разделы решения этих вопросов на Дальнем Востоке", – подчеркнул Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Как напомнил глава Минвостокразвития России, Правительство установило нормативные требования к государственным программам, разработало специальный механизм.
"Председатель Правительства утвердил перечень из 27 государственных программ, в которых должны быть сформированы дальневосточные разделы. Правительство утвердило сами целевые значения выше среднероссийского уровня и сроки, в которые они должны быть достигнуты. По поручению Президента Минздрав, Минобрнауки, Минкультуры, Минстрой, Минтранс и ряд других ведомств по согласованию с Минвостокразвития до 1 марта 2018 года должны завершить эту работу по формированию полноценных дальневосточных разделов. Мы с коллегами работаем, не ждём 1 марта. У нас уже по 23 государственным программам обособленные средства на Дальний Восток в объёме 645 млрд рублей. И такие актуальные вопросы, как строительство новых электросетей на Чукотке, расширение Всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке, строительство магаданского онкодиспансера, 12 физкультурно-оздоровительных комплексов, и вопросы по другим объектам, решения которых давно ждут дальневосточники, сегодня уже находят решение и отражение в соответствующих разделах госпрограмм", – подчеркнул Министр.
Работа по формированию "дальневосточных разделов" находится на особом контроле у вице-премьера - полпреда Президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.
Как ранее отмечал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка: "Важно системно подходить к тому, чтобы качество жизни на Дальнем Востоке улучшалось - строились новые школы и детские сады, жители получали качественную медицинскую помощь, строилось новое доступное жильё. Всё это должно осуществляться через соответствующие государственные программы. До недавнего времени в целом ряде случаев Дальний Восток финансировался по остаточному принципу, то есть чем дальше на восток страны, тем ниже была бюджетная обеспеченность на одного жителя. Сейчас этот дисбаланс должен устраниться".
Доклады о формировании "дальневосточных разделов" должны быть представлены в Правительство до 15 апреля 2018 года.
"Регулярные встречи с людьми, и социологические опросы показывают, что дальневосточников волнуют низкое качество здравоохранения, низкая транспортная доступность, плохое качество ЖКХ, дороговизна в жилищной сфере. Президентом России чётко сформулирована задача: в соответствующих государственных программах должны быть сформированы прицельные разделы решения этих вопросов на Дальнем Востоке", – подчеркнул Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Как напомнил глава Минвостокразвития России, Правительство установило нормативные требования к государственным программам, разработало специальный механизм.
"Председатель Правительства утвердил перечень из 27 государственных программ, в которых должны быть сформированы дальневосточные разделы. Правительство утвердило сами целевые значения выше среднероссийского уровня и сроки, в которые они должны быть достигнуты. По поручению Президента Минздрав, Минобрнауки, Минкультуры, Минстрой, Минтранс и ряд других ведомств по согласованию с Минвостокразвития до 1 марта 2018 года должны завершить эту работу по формированию полноценных дальневосточных разделов. Мы с коллегами работаем, не ждём 1 марта. У нас уже по 23 государственным программам обособленные средства на Дальний Восток в объёме 645 млрд рублей. И такие актуальные вопросы, как строительство новых электросетей на Чукотке, расширение Всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке, строительство магаданского онкодиспансера, 12 физкультурно-оздоровительных комплексов, и вопросы по другим объектам, решения которых давно ждут дальневосточники, сегодня уже находят решение и отражение в соответствующих разделах госпрограмм", – подчеркнул Министр.
Работа по формированию "дальневосточных разделов" находится на особом контроле у вице-премьера - полпреда Президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.
Как ранее отмечал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка: "Важно системно подходить к тому, чтобы качество жизни на Дальнем Востоке улучшалось - строились новые школы и детские сады, жители получали качественную медицинскую помощь, строилось новое доступное жильё. Всё это должно осуществляться через соответствующие государственные программы. До недавнего времени в целом ряде случаев Дальний Восток финансировался по остаточному принципу, то есть чем дальше на восток страны, тем ниже была бюджетная обеспеченность на одного жителя. Сейчас этот дисбаланс должен устраниться".
Источник: Правительство Республики Саха (Якутия)