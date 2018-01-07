ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Правительства РФ, Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поздравил верующих и всех граждан России с Рождеством Христовым.



"С Рождеством Христовым!", - написал глава Кабмина на своей странице в социальных сетях.



Ранее Медведев в поздравительной телеграмме в адрес Патриарха, опубликованной на сайте Правительства, отметил, что в России любят рождественский праздник за особую атмосферу и всегда встречают его с радостными чувствами.



"Верим, что наступивший год принесёт мир и счастье, наполнит нашу жизнь теплом и любовью. В эти святые дни каждый из нас искренне старается сделать добро, окружить заботой и вниманием своих родных и друзей, поддержать совсем незнакомых людей. Такой душевный настрой, милосердие и сострадание важно сохранять всегда", - отметил Медведев.