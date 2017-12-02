До конца года появится единый реестр всех эксплуатируемых в стране лифтов
02.12.2017, 12:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно новым правилам организации безопасного использования и содержания пассажирских лифтов, а также подъёмных платформ для инвалидов, которые были разработаны при участии Минстроя России и утверждены Правительством, владельцы подъёмников теперь должны в обязательном порядке предоставлять данные о вводе в эксплуатацию, ремонте и модернизации таких объектов в органы Ростехнадзора. Об этом в ходе Всероссийского вебинара рассказала директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России Елена Солнцева.
Разработкой понятных для всех участников этого рынка правил занималась комиссия по вопросам лифтового хозяйства при Общественном совете Минстроя России.
Согласно документу, собственники лифтов должны направлять все данные о состоянии подъёмников в органы Ростехнадзора. Если речь идёт о новом объекте, то информация предоставляется в течение 10 дней с момента ввода его в эксплуатацию, после чего в течение 5 дней подъёмник ставится на учёт. При вводе в работу лифтов после замены и модернизации на объект сначала должен выехать специалист Ростехнадзора, который и примет решение о возможности дальнейшего использования подъёмника по назначению.
"Уведомлять федеральную службу нужно и в случае вывода лифта из эксплуатации, а также при смене собственника. Эти меры обязательны и необходимы, так как эксплуатация лифтового оборудования должна быть абсолютно безопасной и комфортной для граждан. В ближайшее время будет сформирован реестр всех допущенных к работе лифтов и размещён на сайте контролирующего ведомства", - подчеркнула Елена Солнцева.
Кроме того, по новым правилам для выполнения работ по монтажу и демонтажу, обслуживанию и ремонту лифтового оборудования владелец лифта должен заключить договор со специализированной организацией, либо иметь специалиста соответствующей квалификации в своём штате. При этом подготовку и аттестацию этим работникам необходимо проходить в специализированных учебных центрах, которых на территории страны порядка 40.
В обсуждении новых правил приняли участие более полутора тысячи представителей органов исполнительной власти и жилищных инспекций регионов, управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, организаций, обслуживающих лифтовое оборудование. Специалисты департамента жилищно-коммунального хозяйства и Комиссии по вопросам лифтового хозяйства Общественного совета при министерстве получили порядка 700 вопросов от участников вебинара, ответы на них будут систематизированы и опубликованы на сайте ведомства.
Разработкой понятных для всех участников этого рынка правил занималась комиссия по вопросам лифтового хозяйства при Общественном совете Минстроя России.
Согласно документу, собственники лифтов должны направлять все данные о состоянии подъёмников в органы Ростехнадзора. Если речь идёт о новом объекте, то информация предоставляется в течение 10 дней с момента ввода его в эксплуатацию, после чего в течение 5 дней подъёмник ставится на учёт. При вводе в работу лифтов после замены и модернизации на объект сначала должен выехать специалист Ростехнадзора, который и примет решение о возможности дальнейшего использования подъёмника по назначению.
"Уведомлять федеральную службу нужно и в случае вывода лифта из эксплуатации, а также при смене собственника. Эти меры обязательны и необходимы, так как эксплуатация лифтового оборудования должна быть абсолютно безопасной и комфортной для граждан. В ближайшее время будет сформирован реестр всех допущенных к работе лифтов и размещён на сайте контролирующего ведомства", - подчеркнула Елена Солнцева.
Кроме того, по новым правилам для выполнения работ по монтажу и демонтажу, обслуживанию и ремонту лифтового оборудования владелец лифта должен заключить договор со специализированной организацией, либо иметь специалиста соответствующей квалификации в своём штате. При этом подготовку и аттестацию этим работникам необходимо проходить в специализированных учебных центрах, которых на территории страны порядка 40.
В обсуждении новых правил приняли участие более полутора тысячи представителей органов исполнительной власти и жилищных инспекций регионов, управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, организаций, обслуживающих лифтовое оборудование. Специалисты департамента жилищно-коммунального хозяйства и Комиссии по вопросам лифтового хозяйства Общественного совета при министерстве получили порядка 700 вопросов от участников вебинара, ответы на них будут систематизированы и опубликованы на сайте ведомства.