



ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разработанный Минстроем России, о порядке проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, которым его проведение требовалось ещё до приватизации. Также документ уточняет ряд требований к самому ремонту, в частности, устанавливает гарантийные сроки по выполнению капремонта в доме, включённом в программу.

Проект федерального закона "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 16 Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" разработан для реализации выводов Конституционного Суда о необходимости определения чёткого алгоритма выполнения обязательств предыдущим собственником по производству капремонта домов, нуждавшихся в нём ещё до приватизации.





По словам главы Минстроя России Михаила Меня, региональные системы капитального ремонта формируют у людей понимание того, что их собственность – не только непосредственно их квартира, а весь многоквартирный дом, поэтому как права по его использованию, так и обязанности по его содержанию также лежат на них. "Сегодня активные собственники всё чаще обращаются в суды, требуя от муниципалитетов исполнения обязательств по содержанию домов до передачи их в собственность жильцам в ходе приватизации. Принятие разработанного нами законопроекта установит прозрачные и, что важно, единые для всей страны правила по выполнению этого обязательства", - прокомментировал министр.





Законопроектом устанавливается, что если до момента приватизации первой квартиры в доме бывшим наймодателем — органом местного самоуправления — было принято решение о проведении капитального ремонта, но такой ремонт не был проведён, обязанность проведения капремонта сохраняется за муниципалитетом. Устанавливается чёткий механизм выполнения этой обязанности путём перечисления средств на счёт регионального оператора либо на специальный счёт.





Кроме того, документом регламентируется, что договор о выполнении работ по капремонту в домах должен предусматривать установление гарантийного срока на оказание услуги продолжительностью не менее 5 лет с момента подписания соответствующего акта. Также в поправках отмечается, что обязательства по устранению выявленных нарушений подрядные организации осуществляют за свой счёт и своими силами.