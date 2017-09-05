Дума просит Минсельхоз РФ упростить получение квот на ловлю рыбы для коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
05.09.2017, 21:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Депутат Государственной Думы Григорий Ледков направил запрос в Министерство сельского хозяйства РФ с просьбой рассмотреть возможность упростить процедуру получения квот на ловлю рыбы для представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
"Мною был направлен запрос на имя министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачёва с просьбой рассмотреть возможность упростить процедуру получения квот на ловлю рыбы – заполнять заявление "от руки" – для представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Так, в Чукотском автономном округе около 2500 заявок в 2017 году были отозваны в связи с неправильным оформлением. Это связано с отсутствием у людей компьютеров, с помощью которых заявки должны быть заполнены", – заявил Ледков.
По словам парламентария, в его адрес поступают многочисленные обращения по вопросу проблем при получении квот на ловлю рыбы коренными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока. В этом году подавляющей части коренных жителей Чукотского автономного округа отказали в их праве на традиционную рыбалку. В соответствии с новыми правилами от каждого потенциального коренного рыбака требуется заполненная заявка – вместо одной "на всех" от окружной Ассоциации коренных малочисленных народов Севера. При этом для многих представителей малочисленных народов ловля рыбы является одной из основных возможностей жизнеобеспечения своей семьи.
Кроме того, в своём обращении депутат просит Минсельхоз РФ обратить особое внимание на факт отсутствия рыбопромысловых участков для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов Чукотки, что ограничивает права коренных народов на вылов рыбы.
"Хотел бы отметить, что в Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации, одним из принципов устойчивого развития коренных малочисленных народов определено признание их права на приоритетный доступ к рыбопромысловым участкам и охотничьим угодьям, к биологическим ресурсам в местах их традиционного проживания", – добавил парламентарий.
Рыболовство – один из основных видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Это основа их жизнеобеспечения, оказывающая влияние на их традиционный образ жизни и культурную самобытность. В действующем законодательстве нормативно-правовая база в части регулирования отношений в области традиционного рыболовства остаётся несовершенной и содержит значительное количество пробелов осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.
"Мною был направлен запрос на имя министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачёва с просьбой рассмотреть возможность упростить процедуру получения квот на ловлю рыбы – заполнять заявление "от руки" – для представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Так, в Чукотском автономном округе около 2500 заявок в 2017 году были отозваны в связи с неправильным оформлением. Это связано с отсутствием у людей компьютеров, с помощью которых заявки должны быть заполнены", – заявил Ледков.
По словам парламентария, в его адрес поступают многочисленные обращения по вопросу проблем при получении квот на ловлю рыбы коренными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока. В этом году подавляющей части коренных жителей Чукотского автономного округа отказали в их праве на традиционную рыбалку. В соответствии с новыми правилами от каждого потенциального коренного рыбака требуется заполненная заявка – вместо одной "на всех" от окружной Ассоциации коренных малочисленных народов Севера. При этом для многих представителей малочисленных народов ловля рыбы является одной из основных возможностей жизнеобеспечения своей семьи.
Кроме того, в своём обращении депутат просит Минсельхоз РФ обратить особое внимание на факт отсутствия рыбопромысловых участков для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов Чукотки, что ограничивает права коренных народов на вылов рыбы.
"Хотел бы отметить, что в Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации, одним из принципов устойчивого развития коренных малочисленных народов определено признание их права на приоритетный доступ к рыбопромысловым участкам и охотничьим угодьям, к биологическим ресурсам в местах их традиционного проживания", – добавил парламентарий.
Рыболовство – один из основных видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Это основа их жизнеобеспечения, оказывающая влияние на их традиционный образ жизни и культурную самобытность. В действующем законодательстве нормативно-правовая база в части регулирования отношений в области традиционного рыболовства остаётся несовершенной и содержит значительное количество пробелов осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.
Источник: Единая Россия