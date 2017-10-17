ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Европейский Суд по правам человека опубликовал постановление по жалобе братьев Навальных, касающейся их уголовного преследования по делу «Ив Роше Восток» за совершение мошеннических действий.

ЕСПЧ отказался признавать наличие «политической мотивированности» в действиях национальных правоохранительных органов по привлечению к ответственности братьев Навальных в связи с совершёнными ими преступлениями.



В сообщении Министерства юстиции РФ по поводу постановления ЕСПЧ говорится:



"В своём постановлении Европейский Суд подтвердил, что осуществление правосудия по уголовному делу не может преследовать политические цели. При этом явная неприемлемость жалобы в данной части была настолько очевидной для Европейского Суда, что доводы заявителей о якобы наличии политической подоплёки в их уголовном преследовании даже не были включены в предмет исследования. ЕСПЧ отказал заявителям в коммуникации российским властям этой необоснованной претензии.

По итогам рассмотрения жалобы Европейский Суд существенно уменьшил заявленные братьями Навальными размеры компенсации морального вреда, судебных расходов и издержек, а также полностью отказал в компенсации выплат, произведённых ими по гражданскому иску.

В настоящее время постановление ЕСПЧ по делу «Навальные против России» не вступило в силу. Правовая позиция по вопросу его возможного обжалования в Большую палату ЕСПЧ будет сформирована в трёхмесячный срок".