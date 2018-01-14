Единая Россия предоставила несколько сотен площадок по всей стране для сбора подписей в поддержку Путина
"По просьбе сборщиков подписей мы сегодня открыли несколько сотен площадок общественных приёмных во всех 85 регионах. О приёмных люди знают – они приходят сюда со своими проблемами, предложениями, советами. Те из них, кто хотел бы поставить свою подпись в поддержку Путина имеют возможность сделать это сегодня.", – сообщила председатель комиссии Президиума Генерального совета Партии по работе с обращениями граждан Галина Карелова.
По словам секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака, Партия лишь предоставила площадки, сбором подписей не занимается. "Мы не занимается агитацией, никого не принуждаем. Поставить свою подпись или нет, каждый решает сам", – рассказал Турчак.