ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Активисты и сборщики подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина обратились в "Единую Россию" с просьбой предоставить 14 января помещения общественных приёмных, чтобы можно было собрать подписи. Сегодня Партия предоставила несколько сотен площадок общественных приёмных во всех 85 регионах. Приёмные работают с 9 до 19 часов. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК Партии "Единая Россия".

"По просьбе сборщиков подписей мы сегодня открыли несколько сотен площадок общественных приёмных во всех 85 регионах. О приёмных люди знают – они приходят сюда со своими проблемами, предложениями, советами. Те из них, кто хотел бы поставить свою подпись в поддержку Путина имеют возможность сделать это сегодня.", – сообщила председатель комиссии Президиума Генерального совета Партии по работе с обращениями граждан Галина Карелова.



По словам секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака, Партия лишь предоставила площадки, сбором подписей не занимается. "Мы не занимается агитацией, никого не принуждаем. Поставить свою подпись или нет, каждый решает сам", – рассказал Турчак.