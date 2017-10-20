Экс-губернатор Новосибирской области признан виновным в превышении должностных полномочий
Следствием и судом установлено, что в результате действий Юрченко, явно выходящих за пределы предоставленных ему должностных полномочий, были существенно нарушены права и законные интересы физических и юридических лиц ввиду ограничения их права на участие в аукционе и приобретение объекта недвижимого имущества, расположенного в городе Новосибирске. В результате этих действий был причинён ущерб ОАО «ГазТрансКом» на сумму 135 тыс. рублей.
Приговором суда Юрченко назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того он лишён права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением функций представителя власти на срок 3 года.