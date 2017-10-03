ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Депутат ГД, член Комитета по международным делам Елена Строкова, комментируя заявление МИД РФ в связи с захватом в США российских дипломатических объектов, подчеркнула, что действия американских спецслужб идут вразрез с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Елена Строкова напомнила, что согласно Венской конвенции, территория дипломатических и жилых помещений дипломатов и их семей пользуется полным иммунитетом. Действия американской стороны являются грубейшим нарушением международного права, считает депутат, поскольку РФ не давала властям США согласия на снятие с российской дипломатической и консульской собственности иммунитета, и не разрешала какое-либо вторжение на территорию российских объектов. Стоит напомнить, что несмотря на это, недавно в резиденции посла России при генеральном консульстве в Сан-Франциско был проведён незаконный обыск и, по заявлению МИД, помещения генерального консульства были «полностью захвачены».



«С декабря прошлого года американцы силой захватили уже пять российских дипломатических объектов. РФ заявила решительный протест против очередной враждебной акции Соединённых Штатов Америки, зарезервировав за собой право на ответ. Для дипломатии основным принципом был и есть принцип взаимности, а американцы, врываясь в российские загранучреждения, фактически согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами в России», - объяснила Елена Строкова.