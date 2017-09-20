ФАС России и Конкурентное ведомство Норвегии укрепляют взаимодействие
20.09.2017, 13:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 20 сентября 2017 года руководитель Федеральной антимонопольной с службы (ФАС России) Игорь Артемьев провёл переговоры с директором Конкурентного ведомства Норвегии г-ном Ларсом Сёргаром. Встреча состоялась в рамках Недели конкуренции в России в Новгороде Великом.
Глава ФАС России рассказал норвежским коллегам о работе Федеральной антимонопольной службы, уточнив, что ФАС ведёт контроль не только за соблюдением антимонопольного законодательства хозсубъектами, но и органами власти. При этом российское конкурентное право предъявляет равные требования к деятельности отечественных и иностранных компаний. Также Игорь Артемьев рассказал, что российское антимонопольное ведомство занимается не только антимонопольным, но и тарифным регулированием, контролем за государственными закупками и в сфере гособоронзаказа, осуществляет контроль за соблюдением рекламного законодательства и законодательства об иностранных инвестициях.
Г-н Ларс Сёргар отметил, что норвежскому конкурентному ведомству 100 лет и оно занимается только антимонопольным регулированием.
Игорь Артемьев предложил провести семинар для норвежских компаний, работающих в России, по вопросам антимонопольного регулирования в Российской Федерации. По мнению представителей Конкурентного ведомства Норвегии, такое мероприятия полезно для работы норвежских компаний в России и будет способствовать привлечению иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации.
Руководитель ФАС России также отметил, что сегодня происходит масштабная цифровизация экономики и упомянул ряд дел ФАС России в отношении компаний Google, Microsoft и Apple, чья деятельность тесно связана с цифровой экономикой и интеллектуальной собственностью.
Представители конкурентного ведомства Норвегии выразили заинтересовать в изучении опыта ФАС при расследовании дел в отношении этих компаний. Также иностранных коллег заинтересовала практика ФАС в области борьбы с картелями. Стороны обсудили основные способы работы с данными и сбор доказательной базы.
Глава ФАС России рассказал норвежским коллегам о работе Федеральной антимонопольной службы, уточнив, что ФАС ведёт контроль не только за соблюдением антимонопольного законодательства хозсубъектами, но и органами власти. При этом российское конкурентное право предъявляет равные требования к деятельности отечественных и иностранных компаний. Также Игорь Артемьев рассказал, что российское антимонопольное ведомство занимается не только антимонопольным, но и тарифным регулированием, контролем за государственными закупками и в сфере гособоронзаказа, осуществляет контроль за соблюдением рекламного законодательства и законодательства об иностранных инвестициях.
Г-н Ларс Сёргар отметил, что норвежскому конкурентному ведомству 100 лет и оно занимается только антимонопольным регулированием.
Игорь Артемьев предложил провести семинар для норвежских компаний, работающих в России, по вопросам антимонопольного регулирования в Российской Федерации. По мнению представителей Конкурентного ведомства Норвегии, такое мероприятия полезно для работы норвежских компаний в России и будет способствовать привлечению иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации.
Руководитель ФАС России также отметил, что сегодня происходит масштабная цифровизация экономики и упомянул ряд дел ФАС России в отношении компаний Google, Microsoft и Apple, чья деятельность тесно связана с цифровой экономикой и интеллектуальной собственностью.
Представители конкурентного ведомства Норвегии выразили заинтересовать в изучении опыта ФАС при расследовании дел в отношении этих компаний. Также иностранных коллег заинтересовала практика ФАС в области борьбы с картелями. Стороны обсудили основные способы работы с данными и сбор доказательной базы.
Источник: ФАС