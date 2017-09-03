ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В антимонопольный орган поступили жалобы ПАО «Карачаровский механический завод», ООО «Компания «Промпроект» и ООО «Первая лифтовая компания» на действия Департамента строительства, государственной экспертизы и жилищно-коммунального хозяйства. Департамент опубликовал извещение о проведении предварительного отбора подрядных организаций, имеющих право принимать участие в закупках. Их предметом является выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе замене лифтов.

Антимонопольный орган установил, что на предварительный отбор было подано 13 заявок. При этом 11 заявок были признаны несоответствующими требованиям документации, в том числе и заявки указанных компаний.

В действиях Департамента Курганское УФАС России выявило сразу три факта нарушения Постановления Правительства Российской Федерации "О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах".