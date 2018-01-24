ФТС России и "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус" подписали соглашение о взаимодействии
24.01.2018, 16:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин, генеральный директор и финансовый директор ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус" Маркус Озегович и Патрик Майер подписали Соглашение о взаимодействии с целью поддержки экспорта.
Соглашение направлено на реализацию таможенных процедур, связанных с экспортом автомобилей, собранных в России. Предполагается освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин на используемые при их производстве компоненты. Выполнение данного соглашения позволит повысить эффективность сотрудничества между таможенными органами и компанией-автопроизводителем, а также обеспечит упрощение информационного обмена между ними.
Подписание соглашения представляет собой первый шаг к реализации Стратегии развития экспорта продукции автомобильной промышленности в России на период до 2025 года и будет осуществляться в соответствии с правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.
Комплекс мер предполагает повышение заинтересованности компаний, готовых осуществлять на территории Российской Федерации сборку автомобилей на экспорт.
Таможенная процедура переработки на таможенной территории предусматривает использование иностранных товаров для изготовления товарной продукции, предназначенной для последующего вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза, без уплаты в отношении таких товаров ввозных таможенных пошлин, налогов.
Для целей оптимизации применения таможенной процедуры переработки на таможенной территории были внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающие применение налоговой ставки 0 процентов при реализации вывезенной с таможенной территории Евразийского экономического союза продукции, полученной в рамках применения таможенной процедуры переработки на таможенной территории.
Соглашение направлено на реализацию таможенных процедур, связанных с экспортом автомобилей, собранных в России. Предполагается освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин на используемые при их производстве компоненты. Выполнение данного соглашения позволит повысить эффективность сотрудничества между таможенными органами и компанией-автопроизводителем, а также обеспечит упрощение информационного обмена между ними.
Подписание соглашения представляет собой первый шаг к реализации Стратегии развития экспорта продукции автомобильной промышленности в России на период до 2025 года и будет осуществляться в соответствии с правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.
Комплекс мер предполагает повышение заинтересованности компаний, готовых осуществлять на территории Российской Федерации сборку автомобилей на экспорт.
Таможенная процедура переработки на таможенной территории предусматривает использование иностранных товаров для изготовления товарной продукции, предназначенной для последующего вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза, без уплаты в отношении таких товаров ввозных таможенных пошлин, налогов.
Для целей оптимизации применения таможенной процедуры переработки на таможенной территории были внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающие применение налоговой ставки 0 процентов при реализации вывезенной с таможенной территории Евразийского экономического союза продукции, полученной в рамках применения таможенной процедуры переработки на таможенной территории.
Источник: ФТС